Leva jeito! Filho de Faustão faz treino intenso de boxe com lutador do UFC; veja

A cada dia que passa, o universo dos esportes de combate se entrelaça com o ramo do entretenimento. Possível fruto dessa equação até outrora inesperada, Rodrigo Silva se tornou um apaixonado pelas artes marciais. Filho caçula do apresentador Fausto Silva, o 'Faustão', o jovem de apenas 17 anos impressionou ao ser recentemente flagrado em um treino intenso de boxe contra o lutador profissional do UFC Allan Nascimento, o 'Puro Osso'.

O flagra da atividade foi feito por seu irmão e também filho de Faustão, João Silva. No treino, o caçula da família Silva aparece trocando fortes socos com o peso-mosca (57 kg) do Ultimate, já profissional e que tem o dobro de sua idade. Com resiliência e boa aptidão com as luvas de boxe (veja abaixo ou clique aqui), Rodrigo recebeu elogios na internet, com seus seguidores falando que ele "leva jeito" para o esporte.

Fã de Charles Do Bronx

E não é só no boxe que Rodrigo se arrisca. Entusiasta e praticante, o filho de Faustão pratica outras artes marciais na academia 'Chute Boxe Diego Lima', em São Paulo - equipe que conta com o ex-campeão do UFC Charles Oliveira como principal expoente. Fã assumido de 'Do Bronx', o jovem de 17 anos chegou a arrematar uma experiência do 'Do Bronx' durante um leilão beneficente em 2024 pelo valor de R$ 160 mil.

