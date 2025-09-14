Ketiley Batista para na primeira fase dos 100 m com barreiras no Mundial de Atletismo
A brasileira Ketiley Batista foi eliminada, neste sábado, da disputa dos dos 100 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, que acontece em Tóquio, no Japão. Ela foi a única representante do Brasil na disputa desta noite e não conseguiu carimbar sua vaga na próxima etapa da competição.
Ketiley Batista integrou à sexta bateria desta etapa do Mundial de Atletismo e encerrou na última colocação de sua disputa, com tempo de 13.30 segundos.
A nigeriana Tobi Amusan confirmou o favoritismo e garantiu a primeira colocação com o tempo de 12.53, assegurando vaga direta na próxima fase. Logo atrás veio a atleta das Bahamas, Devynne Charlton, que cruzou a linha em 12.69, também avançando. A terceira posição ficou com a italiana Elena Carraro, que completou a prova em 12.86 e se classificou.
Na sequência, a finlandesa Lotta Harala terminou igualmente em 12.86, mas sem a vaga direta. A japonesa Nakapima, com 12.88, foi seguida pela húngara Anna Tóth registrou 13.06, encerrando a participação.
Como ficou a próxima fase?
As eliminatórias dos 100 metros com barreiras definiram as 24 atletas que avançaram às semifinais. Entre as classificadas diretas estão Danielle Williams, da Jamaica (12.40), Grace Stark, dos Estados Unidos (12.46), Nadine Visser, da Holanda (12.48), Pia Skrzyszowska, da Polônia (12.51), Tobi Amusan, da Nigéria (12.53), Masai Russell, também dos Estados Unidos (12.53), Ackera Nugent, da Jamaica (12.54), Ditaji Kambundji, da Suíça (12.59), Devynne Charlton, das Bahamas (12.69), e Maayke Tjin-A-Lim, da Holanda (12.71).
Também avançaram Alaysha Johnson, dos Estados Unidos (12.76), Amoi Brown, da Jamaica (12.82), Giada Carmassi, da Itália (12.83), Greisys Roble, de Cuba (12.84), Elena Carraro, da Itália (12.86), Marione Fourie, da África do Sul (12.86), Sarah Lavin, da Irlanda (12.94) e Sacha Alessandrini, da França (12.99).
As vagas por tempo ficaram com Yanla Ndjip-Nyemeck, da Bélgica (12.74), Lotta Harala, da Finlândia (12.86), Hitomi Nakajima, do Japão (12.88), Mako Fukube, também do Japão (12.92), Saara Keskitalo, da Finlândia (12.95) e Luca Kozák, da Hungria (12.96).