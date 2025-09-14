Juventude x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Juventude e Flamengo se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo segue firme na liderança do Brasileirão, mas não conseguiu manter a sequência positiva na última rodada. O time de Filipe Luís recebeu o Grêmio e ficou no empate em 1 a 1, após três vitórias seguidas.

O Juventude, por sua vez, chega motivado depois de conquistar um triunfo fora de casa. O Jaconero superou o Ceará por 1 a 0 e busca dar sequência ao bom momento na competição.

Juventude x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Transmissão: Amazon Prime (streaming)

