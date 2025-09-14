Topo

Flamengo muda contra o Juventude de olho na Libertadores; veja escalações

14/09/2025 15h06

O Flamengo está escalado para o jogo contra o Juventude, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Rubro-Negro, comandado por Filipe Luís, vai a campo com: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Saúl, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro. Varela, Jorginho e Gonzalo Plata desfalcam a equipe, enquanto Alex Sandro segue no departamento médico.

Do outro lado, o Juventude de Thiago Carpini está escalado com: Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas, Alan Ruschel, Caíque, Jadson, Mandaca, Nenê, Rafael Bilu, Gabriel Taliari.

Na tabela, o Flamengo lidera a competição com 47 pontos, enquanto o Juventude aparece em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 21 pontos.

Os times também têm compromissos importantes pela frente: o Fla recebe o Estudiantes na quinta-feira (18), às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Já o Juventude visita o Mirassol no domingo (21), às 16h, pelo Brasileirão.

