Flamengo vence Juventude fora, quebra tabu e mantém vantagem na liderança

O Flamengo venceu o Juventude neste domingo por 2 a 0, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida aconteceu no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, onde o Fla já não vencia há 28 anos.

Os gols do jogo foram marcados por Arrascaeta e Emerson Royal. Com a vitória, o Rubro-negro chegou a 50 pontos no Brasileirão e manteve vantagem na liderança do torneio, com quatro pontos à frente do Palmeiras. Já o Juventude segue com apenas 21, na 18ª colocação e dentro da zona de rebaixamento.

O Flamengo recebe o Estudiantes na próxima quinta-feira pelas quartas da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), enquanto a equipe gaúcha visita o Mirassol no domingo, às 16h, pelo Brasileirão.

Vitória no Alfredo Jaconi após 28 anos

A equipe carioca não vencia no Alfredo Jaconi desde 1997, quando o atleta mais velho do atual elenco do Flamengo, Bruno Henrique, tinha apenas sete anos.

Comandado por Paulo Autuori na época, o Flamengo bateu o adversário por 1 a 0 pelo Brasileirão. A equipe contava com Juan e Sávio, por exemplo.

Gols e destaques

Arrascaeta abriu o placar! O camisa 10 superou a marcação dentro da grande área, subiu de cabeça após cruzamento de Saúl e balançou as redes do Juventude, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Taliari quase marcou um golaço para empatar. O atacante aproveitou levantamento na pequena área e virou um lindo voleio, mas Rossi salvou o chute em cima da linha com ótima defesa.

Luiz Araújo perdeu chance cara a cara. O atacante recebeu ótima assistência dentro da área e finalizou em cima da saída de Jandrei. Pedro e Arrascaeta estavam sozinhos pelo meio, mas o ponta acabou optando pela finalização.

Flamengo para no travessão. Mais uma vez com Arrascaeta, a equipe carioca foi para cobrança de falta e o camisa 10 acertou a trave do Juventude.

Royal ampliou de cabeça! Após belo cruzamento de Allan, o lateral subiu sozinho pela lateral e cabeceou no lado oposto do gol de Jandrei, aos 42 minutos da etapa final.

Ficha técnica

Juventude 0 x 2 Flamengo

Competição: 23ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Alfredo Jaconi - Caxias do Sul

Data e hora: 14 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

VAR: Rafael Traci

Gols: Arrascaeta, aos 32'/1ºT, Emerson Royal, aos 42'/2ºT

Amarelos: Taliari, Ênio (reserva) ( Juventude); Ayrton Lucas, Luiz Araujo (Flamengo)

Juventude: Jandrei; Reginaldo (Formiga), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino e Pedro (Plata). Técnico: Filipe Luís