Tecnologia põe profissão de juízes do SP Open em risco: 'Tira empregos'

A tecnologia está substituindo o olhar humano em várias modalidades, incluindo no tênis. Diversas competições de elite já contam com a marcação de bola dentro ou fora feita por máquinas.

Mas no SP Open, que está sendo disputado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, os juízes de linha ainda dão o tom "old school" ao torneio. A marcação dos pontos é feita pelos olhares treinados dos árbitros da WTA, e em muitas ocasiões houve reclamações das tenistas ou jogadas polêmicas.

Não foram raros os momentos em que as atletas apontaram onde a bola teria realmente pingado, contrariando a arbitragem. Mas mesmo assim a decisão somente "humana" foi confirmada.

Profissão em extinção?

Os árbitros de linha sempre tiveram sua importância nas competições de tênis ao redor do mundo, mas nos últimos tempos eles começaram a ser substituídos por máquinas.

Em tempos de VAR, a marcação de bola dentro ou fora feita por um conjunto de câmeras que captam todos os ângulos e decidem em milésimos de segundo onde a bola caiu é calculada por máquinas.

Até por isso, a polêmica acaba ficando em segundo plano em uma modalidade que tem pouca margem de subjetividade nos pontos decisivos.

A maioria dos torneios já tem a presença da tecnologia, a tendência é cada vez mais a gente andar por esse caminho e isso tira os juízes de linha [...] Temos de ir nos reinventando e que seja feito o melhor para o tênis ficar cada vez mais igual.

Beatriz Haddad Maia, tenista brasileira

Quem trabalha dando oportunidades e formando jovens no tênis teme pela extinção dos árbitros de linha. Diante do cenário, a comparação com outras áreas é inevitável.

Eu não gosto de máquina, elas estão tirando o emprego das pessoas, assim como em todos os lugares. Hoje, você vê no supermercado máquinas cobrando, os bancos não veem mais o cliente. Isso tira o emprego das pessoas, vejo como desemprego. A máquina tira emprego de um ser humano.

Agostinho Carvalho, criador do Projeto Bola Dentro, que introduz jovens no tênis como atletas, apanhadores de bola e árbitros

Os erros humanos nos jogos ainda são perdoados. Até mesmo quem reclama dentro da quadra acaba reconhecendo a exposição dos juízes ao erro e o temor que eles vivem pela possibilidade de extinção da profissão.

Nós não somos robôs, é difícil julgar o próximo quando também não nos colocamos na posição deles [...] Fico um pouco triste por esse lado porque toda profissão que é substituída por uma tecnologia dá um aperto no coração, tem o lado humano.

Beatriz Haddad Maia

A tecnologia exige adaptação a quem quer seguir atuando como árbitro. Nos torneios onde há a presença das máquinas, há espaço para supervisores do sistema automático de marcações, por exemplo. Em quadra, apenas o juiz de cadeira tem espaço cativo — o mais cobiçado do mundo da arbitragem no tênis.