Jogadores do Fla eram crianças ou nem nascidos em última vitória em Caxias

14/09/2025 05h30

O Flamengo enfrenta o Juventude hoje, às 16h, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro, disposto a quebrar um incômodo jejum: o de não vencer o clube gaúcho no estádio Alfredo Jaconi há 28 anos.

O que aconteceu

A última vitória aconteceu no dia 1º de outubro de 1997. Naquela época, muitos jogadores do do atual elenco sequer eram nascidos. E entre os que já haviam dado um "oi" para o mundo, o mais velho tinha apenas sete anos: o atacante Bruno Henrique.

A escrita é tão longa que o atual presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, era funcionário do TI do clube naquele período e viu da arquibancada a derrota derradeira para o time carioca.

No caso de hoje, uma vitória rubro-negra não só irá colocar um fim no incômodo tabu como também manterá a equipe na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, só resta ao Juventude vencer dada a situação delicada que se encontra na tabela, na zona de rebaixamento com apenas 21 pontos, na 18ª colocação.

O Flamengo de 2025 é o de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do clube. É um Flamengo que quer fazer história, tentar ser campeão e tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar em simplesmente ganhar o máximo de jogos, tentar ficar na frente de todos os adversários e sermos campeões. Esse é o nosso objetivo, não nos compararmos com outros anos ou objetivos. Temos que fazer a nossa história
Filipe Luís

Veja a lista de jogadores do atual elenco que já eram nascidos na última vitória do Fla em Caxias do Sul

Rossi (2 anos)
Léo Pereira (1 ano)
Léo Ortiz (1 ano)
Danilo (6 anos)
Varela (4 anos)
Ayrton Lucas (4 meses)
Alex Sandro (6 anos)
Pulgar (3 anos)
Allan (7 meses)
Jorginho (6 anos)
Arrascaeta (3 anos)
De la Cruz (4 meses)
Bruno Henrique (7 anos)
Juninho (11 meses)
Michael (7 meses)
Pedro (4 meses)
Cebolinha (1 ano)
Luiz Araújo (1 ano)

