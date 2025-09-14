Topo

Fonseca vence Tsitsipas, Brasil bate a Grécia e avança na Copa Davis

João Fonseca contra a Grécia pela Copa Davis em 2025 - André Gemmer/CBT
João Fonseca contra a Grécia pela Copa Davis em 2025 Imagem: André Gemmer/CBT
14/09/2025 15h19

João Fonseca teve trabalho, sofreu, mas derrotou Stefano Tsitsipas e garantiu a vaga do Brasil nos qualifiers da Copa Davis 2026, em partida disputada hoje, em Atenas, capital da Grécia.

Fonseca venceu um jogo complicado por 2 sets1, em parciais de 6/4, 3/6 e 7/5. Com a vitória, o Time Brasil abriu 3 a 1 sobre a Grécia e definiu o confronto que valia a vaga nos qualifiers da Copa Davis, em 2026.

O brasileiro começou bem no jogo e chegou a abrir dois games de vantagem sobre o grego no primeiro set, mas Tsitsipas se recuperou e equilibrou o jogo. Na reta final, Fonseca encaixou uma boa sequência de saques e venceu por 6x4.

No segundo set, Tsitsipas colocou mais pressão, complicou a vida do João Fonseca e aproveitou o embalo da torcida em Atenas para empatar o jogo, vencendo a parcial por 6x3.

Durante o segundo set, o grego sentiu uma lesão e precisou solicitar tempo médico para ser atendido, e o jogo ficou parado por alguns minutos.

No set decisivo, o grego encaixou bem o jogo no início, mas João se recuperou e levou o jogo ao 5x5. O brasileiro confirmou o saque no game seguinte e quebrou o saque grego para fechar o jogo em 7x5.

Ontem (13) Fonseca venceu Sakellaridis na estreia, mas Thiago Wild perdeu para Tsitsipas. Hoje (14), No confronto de duplas, a dupla brasileira composta por Rafa Matos e Marcelo Melo venceu os gregos e abriu 2 a 1 a favor do Brasil no confronto.

O que João Fonseca falou

A gente fala no Brasil que o brasileiro não desiste nunca, e quando você joga pelo seu país, você nunca pode deixar de acreditar. Quero agradecer à minha equipe por acreditar em mim, me apoiando a cada ponto. Eu estou muito feliz de vencer essa partida. Vamos comemorar bastante. Não tenho nem voz. Vamos, Brasil!

Veja o ponto da vitória

