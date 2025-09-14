Jean Silva admite erro em derrota para Diego Lopes no UFC: "Emoção falou mais alto"

No último sábado (13), na luta principal do Noche UFC, Jean Silva perdeu sua invencibilidade na organização de forma brutal, nocauteado por Diego Lopes. E apesar do baque na carreira, não demorou muito para que o atleta da 'Fighting Nerds' viesse a público repercutir o resultado adverso. Sem desculpas, 'Lord', como é conhecido, assumiu a responsabilidade pelo revés e admitiu que deixou as emoções falarem mais alto no confronto em San Antonio (EUA).

Através da ferramenta 'stories' do Instagram (veja abaixo ou clique aqui), Jean surgiu com o rosto cheio de cortes e hematomas oriundos da batalha contra Diego. Atento aos detalhes, o brasileiro indicou que não seguiu a estratégia traçada por sua equipe e acabou pagando o preço com a derrota por nocaute. Além do desempenho individual, Lord também ligou o alerta para a 'Fighting Nerds', que sofreu sua terceira derrota consecutiva em duas semanas - anteriormente Caio Borralho e Maurício Ruffy haviam sido superados.

"Fala, raça. Olha só isso aqui, corte aqui, ali, no olho. Infelizmente ontem a emoção falou mais alto. Estava indo bem no segundo round ali e acabei indo para cima com tudo por vontade de sair na mão. Acabei jogando sozinho, não estava conectado com o meu time. Então essa responsabilidade dessa derrota é toda minha. Era para ser, faltando 13 segundos e vambora. De uma coisa vocês têm razão: foram três 'Fight Night' que perdemos em seguida. Então os três devem estar cometendo erros parecidos. Então vamos fazer uma reunião, eu, Caio e Ruffy, identificar isso e melhorar. Goste ou não, sinto muito. Mas a gente vai voltar", ressaltou Jean.

Luta da Noite

Apesar da derrota, Jean protagonizou ótimos momentos durante o confronto, que posteriormente foi eleito a 'Luta da Noite'. Sendo assim, tanto Diego quanto Silva embolsaram 50 mil dólares de bônus. O manauara, que saiu vencedor, ainda recebeu mais 50 mil dólares pelo prêmio de 'Performance da Noite', totalizando mais de meio milhão de reais extras somente em bônus no Noche UFC.

