Izabela da Silva termina em nono na final do lançamento de disco feminino; veja outros brasileiros no Mundial de atletismo

14/09/2025 10h53

O segundo dia do Mundial de atletismo já terminou e novamente teve brasileiros em ação. O destaque ficou por conta de Izabela da Silva, que participou da grande final do lançamento de disco feminino, em Tóquio.

A brasileira ficou na 9ª posição na final, após atingir a marca de 63,22 metros. Quem venceu a prova foi a norte-americana Valarie Allman, que fez 69,48m. Ela é bicampeã olímpica, nunca tinha sido campeã mundial. Além disso, Andressa de Morais parou ainda nas qualificatórias, após terminar no 19º lugar.

Outros brasileiros

No salto em altura masculino, Thiago Moura acabou eliminado ainda na qualificatória. O atleta brasileiro atingiu a marca de 2.16 metros, e terminou na 29ª posição na classificação geral. Assim, ele não foi à final.

Na classificatória dos 400 metros feminino, Tiffani Marinho fez o tempo de 53.34 segundos. Ela terminou na oitava posição da chave 3 da modalidade.

Ben STANSALL / AFP

Até aqui, o grande destaque do Brasil no Mundial de atletismo, realizado no Japão, é o brasiliense Caio Bonfim, que conquistou a medalha de prata nos 35km da marcha atlética. Ele foi medalhista nas últimas edições das Olimpíadas, em Paris, quando terminou em segundo na marcha de 20km.

