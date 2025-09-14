Topo

Esporte

Igor Gomes explica frustração do Atlético-MG após empate com Santos

14/09/2025 19h16

O Atlético-MG completou o quinto jogo sem vitória neste domingo. O empate diante do Santos, na Arena MRV, deixou ainda mais frustração por fatos ocorridos no jogo, na visão do meia Igor Gomes.

Igor Gomes e a desilusão do Atlético-MG

O Galo saiu na frente do placar e ainda tinha um jogador a mais no segundo tempo após a expulsão de Zé Ivaldo. Mas um pênalti convertido por Tiquinho Soares igualou o marcador.

"Sentimento muito amargo pelo momento que vivemos. A gente está se empenhando, se dedicando, precisamos fazer o mais certo. As vitórias dão trabalho", comentou Igor Gomes, ao Premiere.

Próximo desafio

Agora, o foco do Atlético-MG fica no duelo contra o Bolívar, no início das quartas de final da Copa Sul-Americana.

"Prefiro exaltar nossa entrega. Vamos seguir firmes, estamos no caminho e temos um jogo importante no meio de semana", completou.

