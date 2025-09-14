Hugo e André Ramalho destacam bom momento defensivo do Corinthians após vitória

O Corinthians venceu o Fluminense no último sábado, no Maracanã, por 1 a 0, e alcançou mais um jogo sem sofrer gol. O goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho destacaram o bom momento defensivo após o jogo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a partida no Rio de Janeiro, o Timão chegou ao segundo jogo seguido sem ser vazado e o terceiro nos últimos quatro compromissos. A equipe foi vazada apenas no clássico com o Palmeiras, que terminou empatado em 1 a 1. Ambos os atletas celebraram o feito em publicações no Instagram.

"Mais três pontos fora de casa e mais um clean sheet (jogo sem sofrer gols), seguimos! Obrigado, Jesus! Vai, Corinthians", escreveu Hugo.

"Vitória importante fora de casa e mais um jogo sem tomar gol. Esse é o espírito", destacou André Ramalho.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão pulou para a nona colocação e ultrapassou o próprio Fluminense, chegando aos 29 pontos. O Alvinegro paulista ainda alcançou o terceiro jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas).

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)