Topo

Esporte

Hugo e André Ramalho destacam bom momento defensivo do Corinthians após vitória

14/09/2025 16h54

O Corinthians venceu o Fluminense no último sábado, no Maracanã, por 1 a 0, e alcançou mais um jogo sem sofrer gol. O goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho destacaram o bom momento defensivo após o jogo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a partida no Rio de Janeiro, o Timão chegou ao segundo jogo seguido sem ser vazado e o terceiro nos últimos quatro compromissos. A equipe foi vazada apenas no clássico com o Palmeiras, que terminou empatado em 1 a 1. Ambos os atletas celebraram o feito em publicações no Instagram.

"Mais três pontos fora de casa e mais um clean sheet (jogo sem sofrer gols), seguimos! Obrigado, Jesus! Vai, Corinthians", escreveu Hugo.

"Vitória importante fora de casa e mais um jogo sem tomar gol. Esse é o espírito", destacou André Ramalho.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão pulou para a nona colocação e ultrapassou o próprio Fluminense, chegando aos 29 pontos. O Alvinegro paulista ainda alcançou o terceiro jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas).

Próximos jogos do Corinthians

  • Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Leva jeito! Filho de Faustão faz treino intenso de boxe com lutador do UFC; veja

Hugo e André Ramalho destacam bom momento defensivo do Corinthians após vitória

Francesa de 19 anos é primeira campeã do SP Open

São Paulo terá estreia de Rafael Tolói e retorno de Alisson contra o Botafogo; veja escalações

Diretor de futebol, Fabinho Soldado celebra semana vitoriosa do Corinthians

São Paulo tem reestreia de Rafael Tolói contra o Botafogo; veja escalações

Onde vai passar Vasco x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Ancelotti impõe condição para retorno de Neymar à seleção: Precisa estar 100%, não 80%'

Bolinha sofre com sangramento e fica com prata no Mundial de Boxe

Transmissão ao vivo de São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fonseca ressalta pausas de Tsitsipas e diz: 'Brasileiro nunca desiste'