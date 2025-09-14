Topo

Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau

Hugo Calderano é vice do WTT de Macau - Dhavid Normando/CBTM
Hugo Calderano é vice do WTT de Macau Imagem: Dhavid Normando/CBTM

14/09/2025 10h02

Hugo Calderano disputou, hoje, sua milésima partida internacional em simples, mas terminou com o vice do WTT de Macau, na China. O brasileiro perdeu por 4 sets a 0 (11/9, 11/7, 11/9 e 11/4) para o chinês Wang Chuqin, número dois do ranking mundial.

Apesar do revés, Calderano mantém a excelente sequência na temporada. O brasileiro começou a competição na quarta colocação do ranking mundial e, ao chegar à decisão, conseguiu subir para a terceira posição.

Um dos melhores mesatenistas da atualidade, Wang Chuqin mostrou consistência e controle durante toda a partida. Aproveitou bem o saque, chegou confiante à terceira bola nos momentos decisivos e manteve ritmo intenso, dando poucas oportunidades a Calderano.

O brasileiro tentou reagir, principalmente quando tinha o serviço, mas encontrou um adversário muito sólido, que explorou terceiras bolas e finalizações rápidas rente à rede. No terceiro set, por exemplo, conseguiu equilibrar a parcial e chegar a 10 a 9, mas Wang fechou o ponto decisivo com uma finalização precisa, mostrando confiança nos momentos-chave.

Calderano ainda buscou variar a velocidade e a colocação da bola, mas não conseguiu quebrar a resistência do chinês, que manteve o controle total da partida.

O resultado confirma a força de Wang Chuqin, número 2 do mundo, que amplia o domínio sobre Calderano, quarto colocado, em confrontos recentes. Os dois já se enfrentaram sete vezes, com o brasileiro vencendo apenas duas partidas.

Desde abril, Calderano conquistou quatro títulos em seis torneios disputados - incluindo a Copa do Mundo, o WTT Star Contender Ljubljana, o WTT Contender Buenos Aires e o WTT Star Contender Foz do Iguaçu - e soma 30 vitórias em 32 jogos.

