Histórico! Crawford bate Canelo, mantém invencibilidade e conquista títulos mundiais

O duelo entre Saul Canelo e Terence Crawford, realizado neste sábado (13), em um estádio de futebol americano em Las Vegas (EUA), marcou um capítulo importante para o boxe. Pela primeira vez, uma luta profissional da nobre arte foi transmitida ao vivo pela Netflix, formato este que abre portas para o fim do sistema de vendas de pay-per-view em um futuro próximo - a primeira disputa de exibição havia sido entre Jake Paul e Mike Tyson.



Com tamanha importância, o confronto, além de lotar um estádio de futebol com mais de 70 mil fãs, comprovou que, apesar da queda global de popularidade do esporte, a nobre arte ainda segue como o esporte de combate de maior poder de mercado no mundo. E muito disso graças ao poder midiático do mexicano Saul Canelo, multicampeão de boxe que acabou superado por decisão unânime pelo invicto americano Terrence Crawford.



Apesar de um início cauteloso e respeitoso de ambos atletas, o americano, que subiu de categoria para desafiar o campeão dos médios (72 kg), soube usar sua velocidade diante do experiente Canelo.



Com o resultado, justamente no evento de celebração da Independência Mexicana, Crawford ampliou seu recorde profissional perfeito para 42 vitórias, sendo 31 delas por nocaute. Desta forma, ele passa a ser o campeão da WBA, WBC e do WBO.



Aos 35 anos, Canelo, que soma 63 vitórias profissionais, perdeu seu terceiro combate profissional no boxe.

A luta

O 1º round chegou a ser vaiado pelo público. A etapa foi marcada por muito estudo, pouca movimentação, mas Canelo andou para frente e dominou as ações, apesar da pouca contundência. Canelo 10 x 9 Crawford.



O 2º assalto voltou a ter pouca ação, mas o atleta americano caminhou mais para frente e conectou maior volume de ataques. Vantagem mínima. Canelo 19 x 19 Crawford.



Na etapa seguinte, Crawford voltou a ser melhor e provou ser mais rápido do que o mexicano. Com boas esquivas e alguns contragolpes, o americano levou a melhor novamente. Canelo 28 x 29 Crawford.



Na quarta etapa, Canelo não dominou as ações, mas diante da pouca contundência do rival, levou na vantagem mínima por encurralar algumas vezes e acertar golpes mais potentes. Canelo 37 x 39 Crawford.



Em um round disputado, Canelo voltou a dominar o centro do ritmo e ditar o ritmo das ações, embora tenha sofrido com a velocidade do rival, que caminhava por todo o ringue e, mesmo caminhando para trás, se mostrou arisco e perigoso. Canelo 47 x 48 Crawford.



O sexto round foi mais uma vez de Terence Crawford. Mesmo andando para trás, ele conectou melhores golpes e pareceu deixar o mexicano sem resposta à sua velocidade e precisão tanto nos golpes em linha reta quanto nos ataques na linha da cintura. Canelo 56 x 58 Crawford.



Na sétima etapa, os atletas mostraram mais agressividade e por vezes trocaram golpes duros na curta distância. Apesar da maior potência de Canelo, o pugilista americano voltou a apresentar volume de ataques superior, levando novamente na vantagem mínima. Canelo 65 x 68 Crawford.



O oitavo round não agradou a plateia, que vaiou os momentos de pouca atividade. Ciente de sua vantagem até então, Crawford administrou as ações e pareceu apostar no cansaço do oponente, que dominava o centro do ringue e o caçava. Vantagem para o mexicano. Canelo 75 x 77 Crawford.



A nona etapa começou eletrizante com os dois pugilistas trocando golpes francos no centro do ringue. Após conectar os primeiros ataques, Crawford pareceu sentir a mão do rival e foi encurralado contra às cordas, reclamando de uma cabeçada de Canelo no clinche. A partir daí, o americano caminhou para trás o tempo todo e permitiu nova vantagem do mexicano. Canelo 85 x 86 Crawford.



Com ligeira queda na potência de seus ataques, Canelo precisou se expor mais para acertar o desafiante, o que permitiu a Crawford acertar contragolpes de encontro. Apesar de dominar o centro do ringue novamente, o mexicano teve dificuldade de encurrlar o rápido oponente nas cordas. Canelo 94 x 96 Crawford.



Visivelmente mais cansado, Canelo sofreu com os contragolpes na curta distância de Terence Crawford, que passou a apostar em combinações mais longas, de até quatro ataques, para delírio da plateia. Canelo 103 x 106 Crawford.



Ciente de sua ampla vantagem, Crawford jogou no erro do adversário na etapa final. Precisos direto de esquerda de encontro e cruzados na saída dos ataques do mexicano ditaram o ritmo dos momentos finais. Canelo 112 x 116 Crawford.







