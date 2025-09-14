Heroína, Thais Ferreira celebra gol e revela confiança antes do título do Corinthians

Topo

O Corinthians conquistou neste domingo o Campeonato Brasileiro feminino pela sétima vez na história, mas o gol do título saiu dos pés de quem jamais havia levantado a taça. A zagueira Thais Ferreira celebrou o tento que deu a vitória às alvinegras sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, na Neo Química Arena.

"Jamais imaginei que poderia fazer um gol em uma final. Do jeito que eu cheguei no Corinthians, é uma emoção muito grande. É o meu primeiro título de Brasileiro na carreira. É muito emocioanente porque minha família está aqui, e dedico esse gol para todos eles e para cada torcedor que veio nos acompanhar e que estão assistindo de casa. A emoção é muito grande, e o Corinthians é isso, traz muita emoção para cada jogadora e também realiza sonhos", afirmou a atleta de 29 anos, em entrevista após o apito final.


Thais Ferreira chegou ao Corinthians no início deste ano, após passar duas temporadas no Tenerife, da Espanha. A atleta destacou a importância das atletas que estão há mais tempo no clube do Parque São Jorge na adaptação das novatas e ainda revelou que o elenco estava confiante antes do jogo.

"Muito importante, porque são jogadores que estão há muito tempo no Corinthians e elas passam uma confiança enorme. São atletas de história que sabem como passar confiança para cada jogadora que chegou esse ano e quem não tinha título. Estávamos bem confiantes e tranquilas para esse jogo porque sabíamos que no final daria tudo certo", disse.

Thais Ferreira marcou o gol do título aos cinco minutos do segundo tempo. A zagueira aproveitou rebote de finalização de Duda Sampaio, bateu de primeira e balançou as redes do Cruzeiro. No jogo de ida, o Corinthians empatou em 2 a 2 com a Raposa.

É a sexta vez seguida que o Corinthians levanta a taça do Brasileiro feminino. Antes disso, a equipe havia sido campeã em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

