Haaland comanda, e City vence clássico contra o United pelo Inglês

Com dois gols de Erling Haaland, o Manchester City bateu o Manchester United por 3 a 0, hoje, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League. O outro tento dos Citizens foi marcado por Phil Foden, no primeiro tempo.

O Manchester City conquistou sua segunda vitória nesta edição do Campeonato Inglês. Agora, a equipe de Guardiola possui seis pontos em quatro jogos. Por sua vez, o United vive grande má fase e sofreu seu segundo revés. Os Red Devils possuem quatro pontos após quatro rodadas.

Os gols do jogo

O Manchester City abriu o placar aos 17 minutos de jogo. O bela Jeremy Doku fez grande jogada individual pelo lado direito e, na segunda tentativa de cruzar para área, ele achou Phil Foden, livre para cabecear e fazer o primeiro dos Citizens na partida.

Já no segundo tempo, aos oito minutos, Haaland ampliou para os donos da casa. Em nova jogada de Doku, o belga passou em profundidade para o norueguês que, de cavadinha, venceu o goleiro Bayandir para fazer o 2 a 0.

Pouco tempo depois, em um erro de saída de bola do United, Bernardo Silva lançou Haaland. O camisa 9 teve tranquilidade para conduzir a bola por todo campo de ataque e finalizar na saída de Bayandir. Era o terceiro gol do City.

Próximos jogos

Manchester City

Joga nesta quinta em casa, no Etihad Stadium, contra o Napoli, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.

Manchester United