Topo

Esporte

Haaland comanda, e City vence clássico contra o United pelo Inglês

Haaland, do Manchester City, comemora gol contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês - REUTERS/Phil Noble
Haaland, do Manchester City, comemora gol contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês Imagem: REUTERS/Phil Noble

14/09/2025 14h31

Com dois gols de Erling Haaland, o Manchester City bateu o Manchester United por 3 a 0, hoje, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League. O outro tento dos Citizens foi marcado por Phil Foden, no primeiro tempo.

O Manchester City conquistou sua segunda vitória nesta edição do Campeonato Inglês. Agora, a equipe de Guardiola possui seis pontos em quatro jogos. Por sua vez, o United vive grande má fase e sofreu seu segundo revés. Os Red Devils possuem quatro pontos após quatro rodadas.

Relacionadas

Haaland bate rosto na porta do ônibus e precisa levar pontos; veja

Melhor do mundo, Rodri 'ignora' brasileiros e elege favoritos a sucedê-lo

Zagueiro deixou City após palavras de Guardiola: 'não gostei de ouvir isso'

Os gols do jogo

O Manchester City abriu o placar aos 17 minutos de jogo. O bela Jeremy Doku fez grande jogada individual pelo lado direito e, na segunda tentativa de cruzar para área, ele achou Phil Foden, livre para cabecear e fazer o primeiro dos Citizens na partida.

Já no segundo tempo, aos oito minutos, Haaland ampliou para os donos da casa. Em nova jogada de Doku, o belga passou em profundidade para o norueguês que, de cavadinha, venceu o goleiro Bayandir para fazer o 2 a 0.

Pouco tempo depois, em um erro de saída de bola do United, Bernardo Silva lançou Haaland. O camisa 9 teve tranquilidade para conduzir a bola por todo campo de ataque e finalizar na saída de Bayandir. Era o terceiro gol do City.

Próximos jogos

Manchester City

  • Joga nesta quinta em casa, no Etihad Stadium, contra o Napoli, às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões.

Manchester United

  • Encara o Chelsea no Old Trafford no próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Bélgica vence Austrália e chega à Final 8 da Copa Davis, apesar da reação de De Minaur

Flamengo muda contra o Juventude de olho na Libertadores; veja escalações

Heroína, Thais Ferreira celebra gol e revela confiança antes do título do Corinthians

Barcola brilha, PSG vence o Lens e mantém a liderança do Francês

City vence clássico de Manchester, se reabilita na Premier League e aprofunda crise do United

Haaland comanda, e City vence clássico contra o United pelo Inglês

Onde vai passar São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Juventude x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Barcelona x Valencia pelo Espanhol: veja onde assistir

Renato Gaúcho nega priorizar copas após derrota do Fluminense para o Corinthians