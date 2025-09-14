Gabriel Brazão sofre pancada na cabeça e deixa jogo do Santos de ambulância

O goleiro Gabriel Brazão sofreu uma forte pancada na cabeça durante o duelo entre Atlético-MG e Santos, neste domingo, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e teve de deixar o gramado de ambulância.

Brazão foi atingido na cabeça em uma disputa de bola com Igor Gomes. O jogador do Atlético-MG ainda tentou pular o goleiro santista, mas acabou o acertando com uma joelhada.

Brazão recebeu atendimento médico e rapidamente foi possível notar o surgimento de um "galo" em sua testa. O goleiro, entretanto, optou por continuar no jogo, protegendo a região com uma touca de natação.

Fato é que minutos depois Gabriel Brazão não conseguiu seguir na partida, indo ao chão novamente. O goleiro novamente apresentou sinais de inconsciência e contou com o auxílio da ambulância para deixar o estádio do Atlético-MG.

Diógenes foi o escolhido para substituir Gabriel Brazão na partida. O Santos já estava perdendo por 1 a 0 e havia perdido Zé Ivaldo, expulso após receber o segundo cartão amarelo por falta em Hulk.