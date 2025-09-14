Francesa de 19 anos é primeira campeã do SP Open

A primeira edição do SP Open terminou com uma campeã adolescente e estreante: a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, atual número 214 do mundo, levou a melhor na final sobre a indonésia Janice Tjen (#130 do ranking) e conquistou seu primeiro título de nível WTA (250 e acima) na carreira. O placar final teve parciais de 6/3 e 6/4.

Rakotomanga é a segunda francesa a conquistar um título deste porte nas simples este ano. Antes, Lois Boisson foi campeã do WTA de Hamburgo. A adolescente também foi a primeira atleta de seu país a levantar o troféu em um evento de quadra dura desde 2022, quando Caroline Garcia triunfou no WTA Finals.

A campeã do SP Open torna-se a quinta tenista fora do top 100 a conquistar um título este ano - junto com Sorana Cirstea (#112, em Cleveland), Irina-Camelia Bagu (#110 em Iasi), Marketa Vondrousova (#164 em Berlim) e Belinda Bencic (#157 em Abu Dhabi).

Como aconteceu

Depois de salvar três break points no primeiro game e mais um no quinto, a francesa conseguiu a quebra que definiu o set inicial no sexto game, depois de ver Tjen abrir 40/15. A indonésia devolveu a quebra no sétimo game e teve a chance de empatar o jogo em 4/4, mas novamente perdeu o serviço - desta vez, sem vencer um ponto sequer com o saque. Na sequência, Rakotomanga salvou mais dois break points e fechou o set: 6/3.

A segunda parcial teve a francesa na liderança desde o começo. A jovem de 19 anos somou quebras no primeiro e no terceiro games, abrindo 3/0. Tjen devolveu uma das quebras, mas não conseguiu mais do que isso. A francesa manteve sua vantagem até fechar o jogo com uma linda combinação de curtinha e lob indefensável.