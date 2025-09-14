Topo

Esporte

Fora de casa, Werder Bremen goleia Borussia M'Gladbach pelo Alemão

14/09/2025 15h20

A terceira rodada do Campeonato Alemão foi encerrada neste domingo com a goleada do Werder Bremen sobre o Borussia M'Gladbach, por 4 a 0, fora de casa. Mbangula, Stage, Schmid e Njinmah anotaram os gols dos visitantes no Borussia-Park.

Situação da tabela

Assim, o Werder Bremen assume a nona colocação da Bundesliga com quatro pontos, enquanto o Borussia ocupa a 16ª posição, com um ponto.

Os gols do jogo

O primeiro gol veio aos 15 minutos de jogo, quando Mbangula carregou pelo lado direito, invadiu a área e finalizou firme no alto para marcar. Após 11 minutos, Mbangula realizou uma bela jogada e encontrou Stage dentro da área. O meio-campista dominou e arrematou para ampliar a vantagem.

Na segunda etapa, aos 29 minutos, o árbitro sinalizou pênalti para o Werder e Schmid foi para a cobrança. O meia-atacante bateu rasteiro e marcou o terceiro gol dos visitantes. Aos 36, Boniface enfiou para Njinmah receber dentro da área e bater cruzado para sacramentar a goleada.

? Resumo do jogo 

? BORUSSIA M'GLADBACH  0 x 4 WERDER BREMEN ?

? Competição: Terceira rodada do Campeonato Alemão

?? Local: Borussia Park, Monchengladbach

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Mbangula, aos 15? do 1ºT (Werder Bremen)

  • ? Stage, aos 26? do 1ºT (Werder Bremen)

  • ? Schmid, aos 29? do 2ºT (Werder Bremen)

  • ? Njinmah, aos 36? do 2ºT (Werder Bremen)

Próximos jogos

Borussia M'Gladbach

  • Enfrenta o Bayer Leverkusen, na Bay Arena, pela quarta rodada do Alemão, no próximo domingo, às 12h30 (de Brasília).

Werder Bremen

  • Joga contra o Freiburg, no Weserstadion, pela quarta rodada do Alemão, às 10h30 do próximo sábado.

St. Pauli supera o Augsburg e entra no G4 da Bundesliga

Mais cedo, neste domingo, o St. Paulis bateu o Augsburg por 2 a 1, também pelo Campeonato Alemão, no Millerntor-Stadion. Hountondji e Sinani anotaram pelos mandantes, enquanto Rieder descontou.

A vitória coloca o St. Pauli na quarta posição com sete pontos. O Augsburg é o 11º colocado com três pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Onde vai passar Vasco x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fonseca critica catimba de Tsitsipas e diz: 'Brasileiro nunca desiste'

Bolinha sofre com sangramento e fica com prata no Mundial de Boxe

Transmissão ao vivo de São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Com vitória de Fonseca, Brasil fecha duelo contra Grécia na Davis

Fonseca impressiona Djokovic, bate Tsitsipas em virada insana e dá vitória ao Brasil na Davis

Fora de casa, Werder Bremen goleia Borussia M'Gladbach pelo Alemão

Fonseca vence Tsitsipas, Brasil bate a Grécia e avança na Copa Davis

Tamires alfineta Cruzeiro após título do Corinthians: "Agora a gente mostra quem é o líder"

Escalação do Santos: Vojvoda promove estreias de Lautaro Díaz e Victor Hugo contra o Galo

Bélgica vence Austrália e chega à Final 8 da Copa Davis, apesar da reação de De Minaur