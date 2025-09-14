Fora de casa, Werder Bremen goleia Borussia M'Gladbach pelo Alemão
A terceira rodada do Campeonato Alemão foi encerrada neste domingo com a goleada do Werder Bremen sobre o Borussia M'Gladbach, por 4 a 0, fora de casa. Mbangula, Stage, Schmid e Njinmah anotaram os gols dos visitantes no Borussia-Park.
Situação da tabela
Assim, o Werder Bremen assume a nona colocação da Bundesliga com quatro pontos, enquanto o Borussia ocupa a 16ª posição, com um ponto.
Os gols do jogo
O primeiro gol veio aos 15 minutos de jogo, quando Mbangula carregou pelo lado direito, invadiu a área e finalizou firme no alto para marcar. Após 11 minutos, Mbangula realizou uma bela jogada e encontrou Stage dentro da área. O meio-campista dominou e arrematou para ampliar a vantagem.
Na segunda etapa, aos 29 minutos, o árbitro sinalizou pênalti para o Werder e Schmid foi para a cobrança. O meia-atacante bateu rasteiro e marcou o terceiro gol dos visitantes. Aos 36, Boniface enfiou para Njinmah receber dentro da área e bater cruzado para sacramentar a goleada.
? Resumo do jogo
? BORUSSIA M'GLADBACH 0 x 4 WERDER BREMEN ?
? Competição: Terceira rodada do Campeonato Alemão
?? Local: Borussia Park, Monchengladbach
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 12h30 (de Brasília)
Gols
- ? Mbangula, aos 15? do 1ºT (Werder Bremen)
- ? Stage, aos 26? do 1ºT (Werder Bremen)
- ? Schmid, aos 29? do 2ºT (Werder Bremen)
- ? Njinmah, aos 36? do 2ºT (Werder Bremen)
Próximos jogos
Borussia M'Gladbach
- Enfrenta o Bayer Leverkusen, na Bay Arena, pela quarta rodada do Alemão, no próximo domingo, às 12h30 (de Brasília).
Werder Bremen
- Joga contra o Freiburg, no Weserstadion, pela quarta rodada do Alemão, às 10h30 do próximo sábado.
St. Pauli supera o Augsburg e entra no G4 da Bundesliga
Mais cedo, neste domingo, o St. Paulis bateu o Augsburg por 2 a 1, também pelo Campeonato Alemão, no Millerntor-Stadion. Hountondji e Sinani anotaram pelos mandantes, enquanto Rieder descontou.
A vitória coloca o St. Pauli na quarta posição com sete pontos. O Augsburg é o 11º colocado com três pontos.