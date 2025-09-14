Topo

Flamengo vence o Juventude e mantém vantagem na ponta do Brasileirão

14/09/2025 18h09

O Flamengo venceu por 2 a 0 o Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 50 pontos e seguem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos, com 21, permanecem na zona de rebaixamento. 

O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Arrascaeta. O triunfo foi decretado na etapa final, com Emerson Royal.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Juventude visita o Mirassol no interior paulista.

O jogo

O Juventude começou a partida com postura ofensiva e assustou em cruzamentos na área. Aos poucos, o Flamengo equilibrou o jogo, mas não conseguia criar bons lances.

Os cariocas só chegaram com perigo pela primeira vez na partida aos 22 minutos. Samuel Lino fez jogada individual e chutou pela linha de fundo. O lance animou os rubro-negros, que chegaram ao gol aos 31. Arrascaeta aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

 No segundo tempo, o Juventude voltou com uma postura ofensiva, mas tinha dificuldade em criar lances de perigo. O Flamengo passou a tentar ter o controle da posse de bola e não avançava com qualidade.

Tanto que o primeiro lance de primeiro aconteceu somente aos 30 minutos, Saul aproveitou escanteio e cabeceou perto do gol. Em seguida, Arrascaeta cobrou falta no travessão.

Nos minutos finais, os cariocas trataram de decretar a vitória em Caxias do Sul. Aos 41 minutos, Emerson Royal aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Com isso, o Juventude nada pode fazer para impedir a derrota diante de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE-RS 0 X 2 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Gabriel Taliari e Ênio (Juventude); Luiz Araújo (Flamengo)

GOLS

FLAMENGO: Arrascaeta, aos 31min do primeiro tempo; Emerson Royal, aos 41min do segundo tempo

ESCALAÇÃO

JUVENTUDE: Jandrei, Reginaldo (Formiga), Luan, Ángel e Alan Ruschel; Caique, Jadson (Lucas Fernandes), Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilu (Gabriel Verón) e Gabriel Taliari (Gilberto)

Técnico: Thiago Carpini

FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Pedro (Plata) e Samuel Lino (Everton Cebolinha)

Técnico: Filipe Luís

