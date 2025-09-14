Flamengo defende a liderança e briga contra tabu diante do Juventude em Caxias do Sul

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo, neste domingo, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), a partir das 16 horas pela 23ª rodada. Após a paralisação por duas semanas devido a Data Fifa, o time carioca quer manter o ritmo agressivo, mesmo atuando como visitante.

O Estádio Alfredo Jaconi mantém viva uma escrita incômoda para o Flamengo. O time carioca não vence o time gaúcho em seu território desde 1997. De lá para cá, já são 13 partidas sem triunfo, com sete vitórias dos sulistas e seis empates.

Embora esteja invicto há seis jogos, o Flamengo não deixou boas lembranças na última rodada, quando empatou por 1 a 1 com o Grêmio, no Maracanã, no dia 31 de agosto. Com 47 pontos espera manter a vantagem sobre seus dois principais perseguidores, o Cruzeiro, com 44, e o Palmeiras, com 43 pontos.

Mesmo com a pausa na tabela, o Flamengo cedeu seis jogadores para as seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. O lateral Mathias Viña e o meia Arrascaeta no Uruguai; o meia Carrascal, na Colômbia; os atacantes Plata, no Equador, e Samuel Lino, no Brasil.

A maioria dos jogadores, porém, pôde aproveitar o período de pausa para recuperar a condição física. O lateral-direito Emerson Royal tem grande chance de aparecer na vaga de Varela, titular absoluto da posição, se recupera de uma pubalgia sofrida quando servia a seleção uruguaia. Sem o zagueiro Léo Ortiz, suspenso, Danilo começará no meio da defesa ao lado de Léo Pereira.

O meia De la Cruz deve seguir como volante ao lado de Saúl, porque Jorginho vem sofrendo com dores no músculo posterior da coxa esquerda e não deve ser utilizado. O esquema com dois volantes tem dado mais liberdade para o meia Arrascaeta.

No ataque, Luiz Araújo pode começar no lado direito, uma vez que Plata disputou os últimos dois jogos do Equador pelas Eliminatórias. Por isso, ganhou mais um dia de descanso em relação ao grupo para amenizar o desgaste físico. A comissão técnica planeja contar com o equatoriano, mas já trabalha com uma possível alternativa.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, com uma lesão na panturrilha esquerda, e o volante Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia para correção de lesão no quinto metatarso do pé direito, continuam entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o Juventude não entra em campo desde o dia 30 de agosto, quando venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão, na capital cearense. O grupo treinado por Thiago Carpini ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, um atrás do Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O técnico Thiago Carpini volta a contar com o centroavante Gilberto. Ele foi a novidade dos treinos desta semana após ficar um mês longe dos gramados por conta de uma lesão do músculo adutor da coxa direita. Apesar do impacto do nome, ele provavelmente será opção no banco, já que Gabriel Taliari vive grande momento.

Mas não poderá contar o volante Giraudo e o atacante Batalla, porque a dupla terá que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A primeira ausência não deve gerar problemas na escalação, já que se trata de um reserva. Em contrapartida, Batalla é titular e deve ser substituído por Ênio.

O atacante Negueba, recém-contratado depois de se destacar vestindo as cores do Maringá na Série C, pode fazer sua estreia. O atleta já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e aumenta as opções da comissão técnica.

"É um sonho realizado. A torcida pode esperar um Negueba muito guerreiro, ousado e que não vai desistir de nenhuma jogada. Espero fazer o que eu estava fazendo no Maringá, com gols e assistências", projetou o reforço.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLAMENGO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Luis Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Ênio. Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Viña; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).