Filipe Luís explica decisão de rejeitar proposta e seguir no Flamengo
Após a vitória do Flamengo sobre o Juventude pelo Brasileirão 2025, o técnico Filipe Luís comentou sobre o interesse do Fenerbahce, da Turquia, em contratá-lo.
Reconhecimento e foco no Flamengo
O treinador destacou que o reconhecimento de outros clubes é positivo, mas reforçou o compromisso com o clube carioca e seus atletas.
"Primeiro, quando ligam outros clubes, me deixa feliz, pois existe reconhecimento no trabalho do dia a dia. Mas não era o momento", disse.
Opção por renovação
Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A intenção dos cariocas é renovar com o treinador por duas temporadas.
"Tenho claro o meu objetivo, o que quero para minha carreira e, obviamente, tenho compromisso com jogadores e com o Flamengo", completou o treinador.