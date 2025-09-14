Topo

Filipe Luís explica decisão de rejeitar proposta e seguir no Flamengo

14/09/2025 18h53

Após a vitória do Flamengo sobre o Juventude pelo Brasileirão 2025, o técnico Filipe Luís comentou sobre o interesse do Fenerbahce, da Turquia, em contratá-lo.

Reconhecimento e foco no Flamengo

O treinador destacou que o reconhecimento de outros clubes é positivo, mas reforçou o compromisso com o clube carioca e seus atletas.

"Primeiro, quando ligam outros clubes, me deixa feliz, pois existe reconhecimento no trabalho do dia a dia. Mas não era o momento", disse.

Opção por renovação

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A intenção dos cariocas é renovar com o treinador por duas temporadas.

"Tenho claro o meu objetivo, o que quero para minha carreira e, obviamente, tenho compromisso com jogadores e com o Flamengo", completou o treinador.

