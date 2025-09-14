Ferroviária x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Nesta segunda feira, Ferroviária e Novorizontino medem forças em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional, às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.
Onde assistir Ferroviária x Novorizontino ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como a Ferroviária chega para o confronto
Na Série B, a Ferroviária ocupa a 14ª posição, com 31 pontos conquistados, e não vence na competição há três jogos. No último jogo, foi goleada pelo Curitiba por 4 a 0.
Como o Novorizontino chega para o confronto
O Novorizontino começa a rodada em sétimo lugar, com 37 pontos. Apesar de melhor colocado que a Ferroviária, vive momento delicado: não vence no campeonato há sete jogos. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram nove vezes na história. Até então, os números são favoráveis ao Novorizontino, que soma três vitórias, contra apenas uma da Ferroviária e cinco empates.
Estatísticas
Ferroviária na Série B
- 14ª posição
- 7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas
- 27 gols marcados
- 30 gols sofridos
Novorizontino na Série B
- 7ª posição
- 9 vitórias, 10 empates e 6 derrotas
- 27 gols marcados
- 24 gols sofridos
Prováveis escalações
Ferroviária
Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas; Juninho, Carlão e Fabrício Daniel.
Técnico: Vinícius Bergantin
Novorizontino
Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Luis Oyama e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas.
Técnico: Enderson Moreira
Arbitragem
- Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos
- Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Denis Matheus Afonso Ferreira
- VAR: Douglas Marques das Flores
Ficha técnica
Jogo: Ferroviária x Novorizontino
Campeonato: 26ª rodada da Série B
Data: 15 de setembro de 2025, segunda-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Fonte Luminosa, Araraquara
Onde assistir: Disney+