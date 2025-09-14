Ferroviária x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Nesta segunda feira, Ferroviária e Novorizontino medem forças em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional, às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Onde assistir Ferroviária x Novorizontino ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como a Ferroviária chega para o confronto

Na Série B, a Ferroviária ocupa a 14ª posição, com 31 pontos conquistados, e não vence na competição há três jogos. No último jogo, foi goleada pelo Curitiba por 4 a 0.

Como o Novorizontino chega para o confronto

O Novorizontino começa a rodada em sétimo lugar, com 37 pontos. Apesar de melhor colocado que a Ferroviária, vive momento delicado: não vence no campeonato há sete jogos. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram nove vezes na história. Até então, os números são favoráveis ao Novorizontino, que soma três vitórias, contra apenas uma da Ferroviária e cinco empates.

Estatísticas

Ferroviária na Série B

14ª posição

7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas

27 gols marcados

30 gols sofridos

Novorizontino na Série B

7ª posição

9 vitórias, 10 empates e 6 derrotas

27 gols marcados

24 gols sofridos

Prováveis escalações

Ferroviária

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas; Juninho, Carlão e Fabrício Daniel.



Técnico: Vinícius Bergantin

Novorizontino

Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Luis Oyama e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas.



Técnico: Enderson Moreira

Arbitragem

Árbitro : Fabiano Monteiro dos Santos

: Fabiano Monteiro dos Santos Assistentes : Leandro Matos Feitosa e Denis Matheus Afonso Ferreira

: Leandro Matos Feitosa e Denis Matheus Afonso Ferreira VAR: Douglas Marques das Flores

Ficha técnica

Jogo: Ferroviária x Novorizontino



Campeonato: 26ª rodada da Série B



Data: 15 de setembro de 2025, segunda-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Fonte Luminosa, Araraquara



Onde assistir: Disney+