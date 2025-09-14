Topo

Ferreira busca repetir feito do 1º turno para guiar São Paulo à vitória contra o Botafogo

14/09/2025 06h00

O São Paulo volta a campo neste domingo, no Morumbis, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe são-paulina enfrenta o Botafogo, adversário contra o qual o atacante Ferreira teve uma atuação decisiva no primeiro turno.

O camisa 11 do Tricolor Paulista anotou um gol e uma assistência no primeiro duelo entre as equipes neste Brasileirão. A partida, que aconteceu no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, terminou empatada em 2 a 2. Além de Ferreira, André Silva marcou o outro tento são-paulino, enquanto Savarino e Igor Jesus balançaram as redes para o Glorioso.

As boas atuações contra o rival carioca não são novidade para o atacante do São Paulo. Ferreira enfrentou o Botafogo cinco vezes na carreira, tendo saído vitorioso em duas ocasiões e derrotado em apenas uma. O atleta acumula dois gols e duas assistências e tem o Fogão como uma das principais vítima de sua carreira.

Ferreira só marcou mais gols contra Lanús, da Argentina, Athletico-PR e Flamengo. A média de participações em gols (0,8) contra o Botafogo, entretanto, é uma das maiores da carreira do atacante.

Jejum incômodo

Terceiro jogador tricolor com mais gols em 2025, o atacante espera encerrar um jejum de sete jogos sem marcar. Ele não balança as redes desde a vitória por 2 a 1 contra o Athletico-PR, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao todo, o atleta soma sete gols e duas assistências em 35 aparições na temporada.

