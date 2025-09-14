Topo

Fabíola Andrade: 'Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro'

do UOL

Colaboração para o UOL

14/09/2025 23h15

Neymar já não faz diferença no futebol brasileiro como fez um dia, analisou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

No empate entre Santos e Atlético-MG por 1 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 santista voltou a passar em branco e viu o time da Vila empatar do banco de reservas.

Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro. Se eu fosse técnica de um time com o Neymar, eu colocaria ele em campo porque ele é um jogador comum, como os outros. Como qualquer outro jogador do Brasileirão. O problema é pensar no Neymar, no gigante que ele foi, o 'cracaço' que ele foi e que ele pensa que é.
Fabíola Andrade

