Fabíola Andrade: 'Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro'

Neymar já não faz diferença no futebol brasileiro como fez um dia, analisou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

No empate entre Santos e Atlético-MG por 1 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 santista voltou a passar em branco e viu o time da Vila empatar do banco de reservas.

Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro. Se eu fosse técnica de um time com o Neymar, eu colocaria ele em campo porque ele é um jogador comum, como os outros. Como qualquer outro jogador do Brasileirão. O problema é pensar no Neymar, no gigante que ele foi, o 'cracaço' que ele foi e que ele pensa que é.

Fabíola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo