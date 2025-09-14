Topo

Esporte

Escalação do Santos: Vojvoda promove estreias de Lautaro Díaz e Victor Hugo contra o Galo

14/09/2025 15h12

A escalação do Santos está definida para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoverá as estreisa de Lautaro Díaz  e Victor Hugo com a camisa do Santos. O atacante se transferiu por empréstimo vindo do Cruzeiro e é a nova esperança de gols do Peixe. Já o meia foi emprestado pelo Flamengo.

A escalação do Santos completa conta com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos. Por isso, o time tentará buscar a vitória em Belo Horizonte a qualquer custo para não correr o risco de entrar no Z4.

O Atlético-MG também vive situação delicada na tabela, figurando na 14ª colocação, com 24 pontos, dois a mais que o Santos. Por isso, a partida deste domingo será um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Fonseca vence Tsitsipas, Brasil bate a Grécia e avança na Copa Davis

Tamires alfineta Cruzeiro após título do Corinthians: "Agora a gente mostra quem é o líder"

Escalação do Santos: Vojvoda promove estreias de Lautaro Díaz e Victor Hugo contra o Galo

Bélgica vence Austrália e chega à Final 8 da Copa Davis, apesar da reação de De Minaur

Flamengo muda contra o Juventude de olho na Libertadores; veja escalações

Heroína, Thais Ferreira celebra gol e revela confiança antes do título do Corinthians

Barcola brilha, PSG vence o Lens e mantém a liderança do Francês

City vence clássico de Manchester, se reabilita na Premier League e aprofunda crise do United

Haaland comanda, e City vence clássico contra o United pelo Inglês

Onde vai passar São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir