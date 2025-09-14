Escalação do Santos: Vojvoda promove estreias de Lautaro Díaz e Victor Hugo contra o Galo

A escalação do Santos está definida para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoverá as estreisa de Lautaro Díaz e Victor Hugo com a camisa do Santos. O atacante se transferiu por empréstimo vindo do Cruzeiro e é a nova esperança de gols do Peixe. Já o meia foi emprestado pelo Flamengo.

A escalação do Santos completa conta com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos. Por isso, o time tentará buscar a vitória em Belo Horizonte a qualquer custo para não correr o risco de entrar no Z4.

O Atlético-MG também vive situação delicada na tabela, figurando na 14ª colocação, com 24 pontos, dois a mais que o Santos. Por isso, a partida deste domingo será um confronto direto na luta contra o rebaixamento.