Dorival vê Corinthians confiante com vitória no Rio, mas faz alerta: 'Situação preocupante'

14/09/2025 00h11

Mesmo longe de fazer uma grande exibição, o técnico Dorival Júnior valorizou os três pontos conquistados com o 1 a 0 sobre o Fluminense neste sábado, no Rio, para exaltar a atuação do Corinthians na tentativa de encaminhar uma sequência de triunfos no Campeonato Brasileiro. O comandante enfatizou que o sinal de alerta vai continuar ligado, mas destacou o empenho de jogadores e comissão técnica nesse processo de retomada.

"Feliz pelo momento. Há muito tempo que o Corinthians não ganhava aqui. O resultado em si e a maneira como conseguimos a vitória foi importante. Mas ainda estamos em uma situação preocupante. Temos uma obrigação com o Campeonato Brasileiro de nos recuperar", afirmou o treinador na entrevista coletiva.

No resultado positivo no Maracanã, Dorival fez um agradecimento especial aos jogadores com maior rodagem, que acabaram sendo decisivos para que o time superasse os anfitriões. O triunfo levou a equipe paulista aos 29 pontos e ao nono lugar na tabela.

"Valorizo os jogadores experientes como o Talles Magno, que fez a jogada do gol. O Romero entrou e deu a sua contribuição. O Hugo Souza, com a sua experiência, também foi muito importante. Essa vitória mostrou que estamos encontrando um caminho", declarou.

A ausência de Rodrigo Garro, que sentiu um desconforto antes do duelo e ficou fora da partida, também foi comentada pelo treinador corintiano. "Mensurar dor é muito difícil. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me engano, foi na panturrilha direita. Talvez não tenhamos ele no final de semana, assim como o Gui Negão, que também tomou o terceiro amarelo", disse.

O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, quando viaja até o Recife, onde enfrenta o lanterna Sport. A partida está marcada para o domingo, às 17h30, na Ilha do Retiro. Dorival adiantou que provavelmente deverá contar novamente com vários desfalques. "A sequência de jogos é muito desgastante", resumiu.

