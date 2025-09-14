Dorival lamenta nova lesão de Garro: 'Preocupação com ele é grande'

Após a vitória do Corinthians fora de casa sobre o Fluminense, por 1 a 0, pelo Brasileirão, o técnico Dorival Júnior lamentou o incômodo sentido por Rodrigo Garro antes da partida e admite preocupação com o camisa 8.

O que aconteceu

O treinador afirmou que o meio-campista vai precisar iniciar alguns confrontos no banco de reservas, como seria o caso deste embate, caso o jogador não tivesse sido cortado depois de sentir a panturrilha direita no aquecimento.

Primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. Dorival Júnior

Dorival falou também sobre os jovens da base do Corinthians, e trabalho feito com o volante André e possíveis oportunidades a Gui Amorim - atleta que pode atuar na mesma posição de Rodrigo Garro.

Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos uns 50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos. Essa preparação demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições e treinamentos, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré.

"Nós não gostaríamos de estar onde estamos", completou o técnico. "Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, não aconteceram, de repente nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança".

A equipe alvinegra volta a campo pelo Brasileirão nesta semana, em confronto contra o Sport em Recife, no outro domingo, às 17h30 (de Brasília).