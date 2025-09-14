Dorival destaca inteligência do Corinthians em vitória, mas adota cautela: "Situação ainda é preocupante"

O técnico Dorival Júnior admirou a inteligência do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense em pleno Maracanã, na noite deste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão se superou em meio aos desfalques e, apesar de não ter feito um jogo brilhante, foi eficiente no lance do gol e conquistou três pontos fundamentais.

"Voltamos a um assunto anterior que já comentamos um tempo atrás. Nós tínhamos sete jogadores que atuaram na última partida. Dois dias atrás, estávamos decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. Eles tiveram a opção de mudar praticamente o time todo, e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, acho que fomos inteligentes na forma como atuamos. Não sofremos tanto. Se não me engano, das 26 partidas em que aqui estivemos, em 13 delas não sofremos gols. Esse era, naquele momento, um problema muito sério que vínhamos atravessando. Acho que, nesse sentido, encontramos um caminho", afirmou Dorival.

O Corinthians chegou para o confronto deste sábado com seis baixas: Raniele, Charles, Carrillo, José Martínez e Memphis Depay estão entregues ao departamento médico, enquanto Breno Bidon cumpriu suspensão. Para piorar, Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento e foi cortado do banco.

Em razão disso, Dorival precisou acionar jogadores que talvez, no momento, não gozem de muito prestígio com a Fiel Torcida, como Talles Magno, Romero e até mesmo o lateral Hugo. Além disso, outras mudanças também foram vistas no time titular, como Ryan na vaga do suspenso Bidon.

"Estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, perdemos o Garro antes mesmo do início da partida. Agora, talvez não o tenhamos no final de semana junto com o Gui, que tomou o terceiro amarelo. Estamos convivendo com uma situação inusitada, procurando soluções dentro do nosso elenco. Valorizo muito a entrada de jogadores experientes como Talles, Romero, Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Talles faz a jogada que acabou ocasionando o nosso gol em uma retomada de bola", analisou o treinador.

"É isso que nós queremos. Agora, às vezes fica muito difícil. Em jogos anteriores, tivemos posse, domínio, criação e não vencemos. Acho que em algum momento teríamos essa condição. Fico feliz pelo momento, há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui. Nesse momento, acho que [temos que valorizar] muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou", prosseguiu.

Com o bom resultado fora de casa, o Corinthians chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder no Brasileirão, acumulando duas vitórias e um empate. Para além disso, o Timão ainda subiu três posições na tabela e pulou para a nona colocação, alcançando os 29 pontos.

A situação, porém, ainda está longe de ser ideal, de acordo com Dorival. Neste momento, o Corinthians tem sete pontos a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

"Eu acho que o trabalho está caminhando. Temos que nos preocupar com o momento. Ainda é uma situação preocupante, não gostaríamos de estar onde estamos. Poderíamos ter tido alguns pontos a mais por aquilo que produzimos em muitos jogos, mas não aconteceu. De repente, estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança, e aguardando a volta de todos para que a gente possa ter o nosso elenco completo, se Deus quiser, mais duas ou três rodadas. A exceção talvez seja o Carrillo. Nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que estamos vivendo na tabela", concluiu o treinador.

Situação na tabela

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)