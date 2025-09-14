Dorival avalia situação física de Garro e admite: "Preocupação com ele é grande"

O Corinthians pode ter ganhado uma nova preocupação para a sequência da temporada. O meio-campista Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento para a partida contra o Fluminense, no último sábado, e precisou ser cortado do banco de reservas.

O técnico Dorival Júnior lamentou o novo problema físico do argentino, mas deixou claro que não há nada relacionado ao joelho. O atleta deve fazer exames na reapresentação do elenco para entender se houve alguma contusão na panturrilha.

"É difícil, mensurar dor é difícil. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita [hoje]. Primeiro, vamos fazer uma avaliação para ter uma ideia do que aconteceu", explicou o comandante alvinegro.

Garro foi atormentado por uma tendinopatia patelar no joelho direito no início desta temporada. O argentino foi poupado de alguns jogos no Campeonato Paulista, mas disputou a fase decisiva do Estadual no sacrifício e ajudou o Timão a erguer o título.

Depois da conquista do Paulista, Garro precisou se afastar dos gramados para dar a devida atenção ao tratamento da contusão no joelho. O camisa 8 ficou parado por dois meses e só retornou no final de maio, ficando à disposição de Dorival pela primeira vez.

O meio-campista, entretanto, sofreu uma queda de rendimento recentemente e, após o jogo contra o Bahia, revelou que não estava conseguindo jogar três jogos por semana, pois seu joelho "não estava aguentando". Em razão disso, o técnico corintiano admitiu a preocupação com o atleta.

"Nossa preocupação com ele é grande, tanto é que estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja em campo na maior parte do tempo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, ele fatalmente iniciará no banco de reservas, assim como temos feito com a grande maioria dos jogadores. É impossível, às vezes, colocar jogos em sequência como fizemos quarta e sábado, a recuperação é curta", afirmou.

Garro joga contra o Sport?

Dorival deixou a presença de Garro contra o Sport em aberto. No momento, o argentino pode ser uma eventual baixa, mas caso não seja constatada nenhuma lesão, a decisão ficará a cargo do treinador.

Vale lembrar que, contra o Fluminense, Garro já não começaria entre os titulares, uma vez que o treinador havia decidido poupá-lo. O argentino iniciaria, assim, no banco de reservas. Contudo, por conta das dores na panturrilha direita, isso não aconteceu.

"Todos sabem que temos um elenco enxuto, que não temos tantas opções como a maioria das equipes. Estamos com seis ou sete jogadores entregues ao departamento médico ou com cartões, sem condições de poder atuar. Para o jogo seguinte já perdemos mais dois, que seriam nesse momento Garro e Gui Negão. Nós temos que conviver com esse tipo de situação, e é o que temos feito, buscando um rodízio sempre que necessário".

Como citado por Dorival, o Corinthians também não terá o atacante Gui Negão contra o Sport. O centroavante recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Fluminense e precisará cumprir suspensão.

Números de Garro em 2025

26 jogos (19 como titular)

2 gols

5 assistências

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão pulou para a nona colocação e ultrapassou o próprio Fluminense, chegando aos 29 pontos. O Alvinegro paulista ainda alcançou o terceiro jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)