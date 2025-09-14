Diretor de futebol, Fabinho Soldado celebra semana vitoriosa do Corinthians

O Corinthians encerrou a semana com vaga na semifinal da Copa do Brasil e vitória no Campeonato Brasileiro. Diretor de futebol do clube alvinegro, Fabinho Soldado celebrou neste domingo o desempenho da equipe.

Em publicação no Instagram, o dirigente destacou o trabalho da comissão técnica, dos jogadores e do departamento de futebol, mesmo diante das dificuldades.

"Encerramos uma semana importante para o Corinthians, coroada com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e uma vitória fora de casa sobre o Fluminense. Mesmo diante das dificuldades, nossa comissão técnica, atletas e todo o departamento de futebol têm demonstrado capacidade e resiliência. O trabalho integrado, aliado à valorização da nossa base, mostra que estamos no caminho certo", escreveu Fabinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio de Jesus (Fabinho Soldado) (@fabinhosoldado.futebol)

O Corinthians superou o Athletico-PR por 2 a 0, na última quinta-feira, e avançou à semifinal da Copa do Brasil. A equipe, que já havia vencido na ida por 1 a 0, enfrentará o Cruzeiro na próxima fase do torneio.

Já no último sábado o time de Dorival Júnior bateu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Matheuzinho marcou o único gol da partida.

Presença na final do feminino

O diretor de futebol acompanhou neste domingo a final do Campeonato Brasileiro feminino entre Corinthians e Cruzeiro. O Timão venceu a Raposa por 1 a 0, na Neo Química Arena, e conquistou o torneio pela sétima vez na história. Além de Fabinho, o presidente Osmar Stabile também marcou presença.

Próximos jogos do Corinthians