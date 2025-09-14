Dinenno desencanta, e São Paulo vence Botafogo pelo Brasileirão

O São Paulo de Hernán Crespo fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Tricolor paulista venceu o Botafogo por 1 a 0, no Morumbis, em duelo válido pela 23ª rodada do torneio nacional. Juan Dinenno desencantou, balançou as redes pela primeira vez com a camisa são-paulina e foi decisivo para o triunfo.

O confronto também marcou as reestreias do zagueiro Rafael Tolói e do atacante Emiliano Rigoni com a camisa tricolor. O defensor disputou os 90 minutos, enquanto o camisa 77 entrou na segunda etapa e quase anotou o segundo gol do São Paulo na reta final da partida.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de perder para o Cruzeiro na última rodada. O Tricolor paulista permaneceu na sétima posição em razão dos critérios de desempate, mas colou de vez no G6, igualando os 35 pontos do Botafogo.

Do outro lado, o Botafogo viu sua sequência de cinco vitórias fora de casa ser encerrada. O Glorioso aparece em sexto lugar, com os mesmos 35 pontos do São Paulo.

São Paulo: sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas)

sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas) Botafogo: sexto lugar, com 35 pontos (dez vitórias, cinco empates e seis derrotas)

? Resumo do jogo

??? SÃO PAULO 1 X 0 BOTAFOGO ??

? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: às 17h30 (de Brasília)



? Público: 38.713 torcedores



? Renda: R$ 1.807.524,00



? Cartões Amarelos: Rigoni, Alan Franco, Marcos Antônio e Tapia (São Paulo) / David Ricardo (Botafogo)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

GOL:

? Juan Dinenno, aos 6? do 1ºT (São Paulo)

??? SÃO PAULO

Rafael; Rafael Tolói, Sabino e Alan Franco (Arboleda); Cédric Soares, Alisson (Marcos Antônio), Pablo Maia, Rodriguinho (Luan) e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno (Rigoni) e Tapia.



Técnico: Hernán Crespo

?? BOTAFOGO

Neto (Léo Linck); Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal (Cuiabano); Danilo, Newton (Marlon Freitas) e Allan (Matheus Martins); Jeffinho (Joaquín Correa), Savarino e Chris Ramos.



Técnico: Davide Ancelotti

Como foi o jogo

O São Paulo inaugurou o placar no Morumbis logo aos seis minutos de jogo. Enzo Díaz teve espaço pelo lado esquerdo, carregou e cruzou para dentro da área. Neto saiu errado do gol e Dinenno conseguiu a finalização, empurrando para o fundo das redes.

Com 31 minutos, o São Paulo quase aumentou a vantagem no marcador. Em cobrança de falta próxima ao lado direito da área, Enzo Díaz bateu colocado e acertou a trave do gol defendido por Neto. Na sobra, a zaga do Botafogo afastou.

Aos quatro minutos do segundo tempo, o São Paulo chegou a ampliar, mas viu o gol ser anulado. Wendell lançou Tapia em velocidade. O chileno invadiu a grande área e finalizou forte, balançando as redes. O tento, entretanto, acabou anulado por impedimento do atacante.

Com 15 minutos, foi a vez do Botafogo responder. Após sobra de bola dentro da área, Matheus Martins bateu de primeira e assustou, mas a bola foi para fora. Aos 33 minutos, o São Paulo respondeu em chute colocado de Rigoni de fora da área, mas Léo Linck espalmou para escanteio.

No final do jogo, Rigoni partiu sozinho em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro. O camisa 77 chutou rasteiro, cruzado, mas acertou a trave. Na reta final, Luan quase marcou para o São Paulo, mas Léo Linck defendeu novamente e impediu o gol.

Próximos jogos

??? São Paulo

LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

?? Botafogo