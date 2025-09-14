Topo

Diego Lopes explica confusão com Jean Silva no Noche UFC: "Fale menos e treine mais"

14/09/2025 10h07

A luta principal do Noche UFC do último sábado (13) brindou os fãs de MMA com um clássico de tirar o fôlego. E a rivalidade que apimentada a disputa ficou evidenciada logo após o fim do combate, com uma confusão entre Diego Lopes e Jean Silva. Após nocautear o atleta da 'Fighting Nerds' e ser empurrado por trás durante o desentendimento, o peso-pena (66 kg) manauara deu sua versão dos fatos e revelou os detalhes da altercação no octógono.

Durante a coletiva de imprensa pós-evento, Diego questionou a conduta de Jean, que o atacou pelas costas com uma espécie de empurrão após ser nocauteado. No momento, 'Lord' tentava afastar o adversário de perto de sua equipe, segundos após a conclusão do confronto. Com a vitória em mãos após uma montanha russa de emoções no octógono, o manauara aproveitou para dar uma alfinetada em Silva.

"Sim, eu fiquei surpreso com isso (postura do Jean) também. Senti um soco na minha nuca. Aí eu virei para ver o que tinha batido na parte de trás da minha cabeça. Não entendi o porquê. Mas talvez sejam as emoções, porque o cara estava bravo porque perdeu a luta. Mas esse é o meu momento, as pessoas não vão apagar o brilho da minha vitória (...) Não sei (qual conselho daria para ele agora). Talvez treine mais. Fale menos e treine mais (risos)", provocou Diego.

Rixa com a Fighting Nerds

Ainda com os nervos à flor da pele pela vitória contundente, Diego subiu na grade do octógono para celebrar e, em determinado momento, ergueu o dedo médio para alguém da plateia. O gesto, segundo o próprio admitiu, foi direcionado para alguns membros da 'Fighting Nerds', que teriam o provocado em sua entrada no octógono, momentos antes.

"Isso (dedo do meio) foi para os parceiros de treinos (dele). Antes de entrar no octógono, quando estavam passando vaselina no meu rosto, os corners dele estavam falando: 'Você vai morrer hoje, esse cara vai te matar, você é muito ruim'. Muitos palavrões. Aí fiquei: 'Ok, mas depois de vencer a luta vou encarar eles'. E me desculpem, mas eu mostrei o dedo para esses caras (risos)", explicou Lopes.

Bolso cheio

Além da vitória impactante via nocaute técnico no segundo assalto que o aproxima novamente de uma eventual disputa de título, Diego Lopes ainda voltou para casa de bolso cheio. Afinal de contas, embolsou 100 mil dólares (R$ 535 mil) pelo bônus de 'Luta da Noite' e 'Performance da Noite', se consagrando como o grande protagonista da noite.

