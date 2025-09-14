Topo

Dí Maria faz gol olímpico contra o Boca Juniors; veja

Dí Maria comemora gol pelo Rosario Central em partida contra o Boca Juniors pela Liga Argentina
Dí Maria comemora gol pelo Rosario Central em partida contra o Boca Juniors pela Liga Argentina Imagem: Reprodução/@rosariocentral
14/09/2025 20h03

Ángel Di María brilhou neste domingo ao marcar um gol olímpico pelo Rosario Central, em duelo contra o Boca Juniors pela 8ª rodada da Liga Argentina, no Estádio Gigante de Arroyito. O feito do atacante empatou a partida.

O que aconteceu

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o camisa 11 bateu escanteio direto para o gol e venceu o goleiro Leandro Brey, igualando o placar em 1 a 1.

Foi o quarto gol de Di María em sete jogos desde o retorno ao clube que o revelou.

A partida terminou em 1 a 1. O Rosario Central ocupa a sexta posição do Grupo B do Campeonato Argentino, com 11 pontos. O líder do grupo é o River Plate, com 18 pontos. Ao mesmo tempo, o Boca está em terceiro lugar do Grupo A, com 13 pontos, atrás de Barracas Central e Unión de Santa Fé.

