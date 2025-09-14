De virada, Brasil vence a China na estreia do Mundial de vôlei masculino

O Brasil começou o Mundial de vôlei masculino com o pé direito. Neste domingo, a Seleção Brasileira venceu a China de virada, por 3 sets a 1, em sua estreia na competição, realizada nas Filipinas. O destaque do time de Bernadinho foi Arthur Bento, que marcou 17 pontos na partida.

JUDSHOW PRA FECHAR pic.twitter.com/2lPZvlYJL7 ? Vôlei Brasil (@volei) September 14, 2025

Situação na tabela

Agora, o Brasil tem três pontos no Grupo H do Mundial. A Seleção tem a mesma pontuação da República Tcheca, que venceu a Sérvia mais cedo.

Resumo do jogo

O primeiro set foi ruim para o Brasil. A Seleção foi dominada pelos chineses e ficou atrás do marcador durante todo o período. No fim, parcial de 25 a 19 para a China.

O Brasil reagiu no segundo set. Em um período muito equilibrado, a Seleção se manteve na liderança em grande parte do tempo, mas os chineses não deixavam os brasileiros abrirem vantagem. Comandado por Arthur Bento, o Brasil apareceu na reta final e o time de Bernardinho fechou em 25 a 23.

A virada veio no terceiro set. Após começar melhor, o Brasil viu a China reagir e empatar a partida no meio do período. Entretanto, com calma e bons ataques, o time de Bernadinho retomou a ponta do placar e fechou com parcial de 25 a 22.

No fim, o quarto set foi o último do jogo. Com mais tranquilidade, o Brasil novamente contou com bons ataques e fechou o período por 25 a 21.

Foto: Divulgação / Volleyball World

Próximos Jogos

Brasil

A Seleção Brasileira volta à quadra nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), quando enfrentará a República Tcheca.

China