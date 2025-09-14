Topo

Esporte

De virada, Brasil vence a China na estreia do Mundial de vôlei masculino

14/09/2025 12h16

O Brasil começou o Mundial de vôlei masculino com o pé direito. Neste domingo, a Seleção Brasileira venceu a China de virada, por 3 sets a 1, em sua estreia na competição, realizada nas Filipinas. O destaque do time de Bernadinho foi Arthur Bento, que marcou 17 pontos na partida.

Situação na tabela

Agora, o Brasil tem três pontos no Grupo H do Mundial. A Seleção tem a mesma pontuação da República Tcheca, que venceu a Sérvia mais cedo.

Resumo do jogo

O primeiro set foi ruim para o Brasil. A Seleção foi dominada pelos chineses e ficou atrás do marcador durante todo o período. No fim, parcial de 25 a 19 para a China.

O Brasil reagiu no segundo set. Em um período muito equilibrado, a Seleção se manteve na liderança em grande parte do tempo, mas os chineses não deixavam os brasileiros abrirem vantagem. Comandado por Arthur Bento, o Brasil apareceu na reta final e o time de Bernardinho fechou em 25 a 23.

A virada veio no terceiro set. Após começar melhor, o Brasil viu a China reagir e empatar a partida no meio do período. Entretanto, com calma e bons ataques, o time de Bernadinho retomou a ponta do placar e fechou com parcial de 25 a 22.

No fim, o quarto set foi o último do jogo. Com mais tranquilidade, o Brasil novamente contou com bons ataques e fechou o período por 25 a 21.

Foto: Divulgação / Volleyball World

Próximos Jogos

Brasil

  • A Seleção Brasileira volta à quadra nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), quando enfrentará a República Tcheca.

China

  • Por sua vez, a China irá encarar a Sérvia nesta terça-feira, às 10h.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Arthur Bento e Judson dizem que Brasil tem muito a melhorar no Mundial de vôlei

Corinthians mantém hegemonia no feminino e 'alcança' masculino em 7 anos

Zagueira resolve, Corinthians bate Cruzeiro e leva 7º Brasileirão feminino

Corinthians vence o Cruzeiro em Itaquera e conquista o hepta do Brasileirão feminino

Seleçao brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei

De virada, Brasil vence a China na estreia do Mundial de vôlei masculino

Vôlei: Brasil vence a China de virada em estreia pelo Mundial masculino

Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg

Salah marca de pênalti nos acréscimos, e Liverpool vence o Burnley fora de casa pelo Inglês

Volkanovski abre as portas para revanche contra Diego Lopes pelo cinturão do UFC

Caio Bonfim recebe a medalha de prata no Mundial de atletismo