Topo

Esporte

Da base ao esquema, Dorival quebra cabeça em meio a novo drama de trio GYM

Bruno Madrid e Vinicius Gimenez
do UOL

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 05h30

O Corinthians só finalizou duas vezes e não encantou, mas venceu o Fluminense no Maracanã sob comando de um Dorival Júnior que quebra a cabeça para armar o time sem o trio GYM, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Da base ao novo esquema

O técnico do alvinegro tem sofrido para montar a equipe sem a presença do trio ofensivo em campo. Garro, Yuri e Memphis atuaram juntos só em 12 dos 55 jogos do time no ano, o que equivale a menos de 22% das partidas.

Dorival faz uso da base e da troca de esquema tático para minimizar o problema diante de um elenco que recebeu apenas duas contratações em 2025: Angileri e Vitinho.

Relacionadas

Palmeiras: auxiliar exalta Flaco após multas; estafe do atleta nega punição

Bruno Henrique ganha efeito suspensivo e é liberado para jogar no Flamengo

Nas últimas semanas, por exemplo, o jovem Gui Negão foi acionado e vem dando conta do recado: são quatro gols e uma assistência em 11 jogos do atacante de 18 anos, que é cria da base corintiana. Kayke, outra promessa do clube, também ganhou minutagem.

O sistema de três zagueiros também passou a ser adotado desde a Data Fifa. Angileri tem formado a zaga ao lado de André Ramalho e Gustavo Henrique, liberando os laterais Matheus Bidu e Matheuzinho para atuarem como alas e, consequentemente, chegarem mais vezes ao ataque.

Garro sentiu dores na panturrilha e não atuou em Fluminense 0x1 Corinthians - Giovani Baccin/AGIF - Giovani Baccin/AGIF
Garro sentiu dores na panturrilha e não atuou em Fluminense 0x1 Corinthians
Imagem: Giovani Baccin/AGIF

Contra o Flu, pelo Brasileirão, Garro foi a notícia negativa. O meia alegou dores na panturrilha ainda no aquecimento e ficou fora da partida — sem ele, o Corinthians sofreu na criação e chutou apenas duas vezes à meta adversária — uma delas, aliás, acabou em gol "improvável" de Matheuzinho, que cobrou uma falta cruzando para a área e viu a bola parar nas redes de Fábio, garantindo o 1 a 0.

A preocupação com o meia argentino volta a desafiar Dorival, que vê Memphis voltando na próxima partida e Yuri Alberto ganhando ritmo a partir do banco. Para piorar a situação, Gui Negão está suspenso para o duelo contra o Sport, que ocorre no outro fim de semana, fora de casa. Vitinho, Romero e Talles Magno surgem como opções no ataque.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com ajustes, Alex Poatan prevê versão "10% melhor" para revanche contra Ankalaev

Ferreira busca repetir feito do 1º turno para guiar São Paulo à vitória contra o Botafogo

Barreal e Guilherme lideram Santos ofensivamente no Brasileirão; saiba números

Red Bull Bragantino busca reabilitação no Brasileirão diante do lanterna Sport

Da base ao esquema, Dorival quebra cabeça em meio a novo drama de trio GYM

Onde vai passar Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino? Como assistir

Jogadores do Fla eram crianças ou nem nascidos em última vitória em Caxias

São Paulo x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Juventude x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Vasco x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Andreas estreia no Palmeiras, mas quem brilha é concorrente direto por vaga