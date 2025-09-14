Da base ao esquema, Dorival quebra cabeça em meio a novo drama de trio GYM

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

O Corinthians só finalizou duas vezes e não encantou, mas venceu o Fluminense no Maracanã sob comando de um Dorival Júnior que quebra a cabeça para armar o time sem o trio GYM, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Da base ao novo esquema

O técnico do alvinegro tem sofrido para montar a equipe sem a presença do trio ofensivo em campo. Garro, Yuri e Memphis atuaram juntos só em 12 dos 55 jogos do time no ano, o que equivale a menos de 22% das partidas.

Dorival faz uso da base e da troca de esquema tático para minimizar o problema diante de um elenco que recebeu apenas duas contratações em 2025: Angileri e Vitinho.

Nas últimas semanas, por exemplo, o jovem Gui Negão foi acionado e vem dando conta do recado: são quatro gols e uma assistência em 11 jogos do atacante de 18 anos, que é cria da base corintiana. Kayke, outra promessa do clube, também ganhou minutagem.

O sistema de três zagueiros também passou a ser adotado desde a Data Fifa. Angileri tem formado a zaga ao lado de André Ramalho e Gustavo Henrique, liberando os laterais Matheus Bidu e Matheuzinho para atuarem como alas e, consequentemente, chegarem mais vezes ao ataque.

Garro sentiu dores na panturrilha e não atuou em Fluminense 0x1 Corinthians Imagem: Giovani Baccin/AGIF

Contra o Flu, pelo Brasileirão, Garro foi a notícia negativa. O meia alegou dores na panturrilha ainda no aquecimento e ficou fora da partida — sem ele, o Corinthians sofreu na criação e chutou apenas duas vezes à meta adversária — uma delas, aliás, acabou em gol "improvável" de Matheuzinho, que cobrou uma falta cruzando para a área e viu a bola parar nas redes de Fábio, garantindo o 1 a 0.

A preocupação com o meia argentino volta a desafiar Dorival, que vê Memphis voltando na próxima partida e Yuri Alberto ganhando ritmo a partir do banco. Para piorar a situação, Gui Negão está suspenso para o duelo contra o Sport, que ocorre no outro fim de semana, fora de casa. Vitinho, Romero e Talles Magno surgem como opções no ataque.