Cuiabá empata com Operário e perde chance de encostar no G4 da Série B

Neste domingo, Cuiabá e Operário ficaram no empate por 1 a 1, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nathan foi o autor do gol do Dourado no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR, enquanto Daniel Amorim deixou tudo igual pelos mandantes.

Situação da tabela

Assim, o Cuiabá mantém a sexta colocação na tabela da Série B com 38 pontos, três de diferença para a Chapecoense, que abre a zona de acesso. O Operário ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos.

O jogo

O Cuiabá inaugurou o marcador aos 19 minutos de jogo. Matheusinho cobrou escanteio e Nathan venceu no alto para testar. A bola bateu no travessão e morreu no fundo da meta adversária.

O empate veio apenas aos 33 da segunda etapa, quando Boschilia levantou a bola na área e Giraldo subiu para tocar de cabeça para Daniel Amorim, que apenas teve o trabalho de testar para o fundo das redes.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, André Dantas cometeu uma falta em Carlos Alberto e foi advertido com o segundo cartão amarelo, o que resultou em sua expulsão, desfalcando o Operário.

? OPERÁRIO 1 x 1 CUIABÁ ?

? Competição: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)



? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Nathan, aos 19? do 1ºT (Cuiabá)

? Daniel Amorim, aos 33? do 2ºT (Operário)

Próximos jogos

Operário

Enfrenta o Botafogo-SP, na Arena NicNet, pela 27ª rodada da Série B, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

Cuiabá