Topo

Esporte

Cuiabá empata com Operário e perde chance de encostar no G4 da Série B

14/09/2025 18h10

Neste domingo, CuiabáOperário ficaram no empate por 1 a 1, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nathan foi o autor do gol do Dourado no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR, enquanto Daniel Amorim deixou tudo igual pelos mandantes.

Situação da tabela

Assim, o Cuiabá mantém a sexta colocação na tabela da Série B com 38 pontos, três de diferença para a Chapecoense, que abre a zona de acesso. O Operário ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos.

O jogo

O Cuiabá inaugurou o marcador aos 19 minutos de jogo. Matheusinho cobrou escanteio e Nathan venceu no alto para testar. A bola bateu no travessão e morreu no fundo da meta adversária.

O empate veio apenas aos 33 da segunda etapa, quando Boschilia levantou a bola na área e Giraldo subiu para tocar de cabeça para Daniel Amorim, que apenas teve o trabalho de testar para o fundo das redes.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, André Dantas cometeu uma falta em Carlos Alberto e foi advertido com o segundo cartão amarelo, o que resultou em sua expulsão, desfalcando o Operário.

? OPERÁRIO 1 x 1 CUIABÁ ?

? Competição: 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

  • ? Nathan, aos 19? do 1ºT (Cuiabá)

  • ? Daniel Amorim, aos 33? do 2ºT (Operário)

Próximos jogos

Operário

  • Enfrenta o Botafogo-SP, na Arena NicNet, pela 27ª rodada da Série B, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

Cuiabá

  • Joga contra a Chapecoense, na Arena Pantanal, também pela 27ª rodada da Série B, às 20h30 do próximo domingo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Tiquinho Soares celebra fim de jejum pelo Santos: "Não desaprendi a fazer gol"

Santa Cruz vence o Maranhão e abre vantagem na semifinal da Série D

Cuiabá empata com Operário e perde chance de encostar no G4 da Série B

Flamengo vence o Juventude e mantém vantagem na ponta do Brasileirão

Brazão deixa campo de ambulância, Santos empata com Atlético-MG e segue beirando o Z4 do Brasileirão

Santos e Atlético-MG empatam em jogo com lesão assustadora de Brazão

Flamengo vence o Juventude em Caxias do Sul e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

Raphinha brilha após sair do banco, e Barcelona goleia o Valencia pelo Espanhol

Raphinha sai do banco, faz 2 gols e Barcelona atropela o Valencia antes da estreia na Champions

Flamengo vence Juventude fora, quebra tabu e mantém vantagem na liderança

Modric desencanta, e Milan vence o Bologna em casa pelo Italiano