Cuesta marca na estreia, mas lamenta empate do Vasco: "Perdemos dois pontos"

O zagueiro Carlos Cuesta viveu um domingo de emoções intensas em São Januário. Na estreia pelo Vasco, marcou o gol que recolocou os cruzmaltinos à frente do Ceará, mas viu o time ceder o empate em 2 a 2 nos acréscimos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuesta abriu seu capítulo com a camisa do Vasco aos 34 minutos do segundo tempo, em jogada construída por Andrés Gomez. Apesar da alegria pelo gol, o zagueiro lamentou o resultado.

"Foi emocionante estrear com gol. Mas perdemos dois pontos que não deveríamos perder. A falta de comunicação é algo que iremos melhorar com os treinos", disse Cuesta após o jogo.

O Vasco começou pressionando, com Coutinho abrindo o placar aos 11 minutos, mas logo cedeu o empate para o Ceará, com Galeano aproveitando rebote do goleiro Léo Jardim aos 15. A primeira etapa terminou equilibrada, mesmo com chances para os dois lados.

No segundo tempo, a expulsão de Rodriguinho aos 20 minutos deixou o Ceará com um jogador a menos, dando ao Vasco a oportunidade de pressionar. Foi quando Cuesta entrou na história, marcando seu gol e dando esperança aos torcedores. No entanto, nos acréscimos, Pedro Henrique igualou para o Ceará, frustrando a equipe e a estreia brilhante do colombiano.

Apesar do empate, Cuesta e Andrés Gomez foram destaques do Vasco, que agora se prepara para o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã. O empate deixa o time com 23 pontos, na 15ª posição, enquanto o Ceará soma 27 e ocupa o 11º lugar.