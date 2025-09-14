Crespo valoriza vitória do São Paulo e exalta união do elenco: "Se sacrificam um pelo outro"

O técnico Hernán Crespo destacou a força e a entrega do elenco na vitória do São Paulo por 1 a 0 no Morumbis, na noite deste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador gostou do que viu no triunfo e valorizou a união e o esforço do grupo como um todo.

O São Paulo chegou ao embate deste domingo com sete desfalques (cinco por lesão e dois suspensos). Além disso, o Tricolor ainda tinha diversos atletas retornando de contusão. Alisson, por exemplo, se recuperou de dores no quadril e iniciou como titular. Já Arboleda e Marcos Antônio ganharam minutos na segunda etapa depois de tratarem contusões musculares.

"Eles são um grupo fantástico, de pessoas e atletas que se sacrificam um pelo outro. Grupo muito, muito generoso. Hoje, tínhamos Tolói jogando pela primeira vez depois da lesão que teve, Alisson também voltava após a lesão, Marcos Antônio, Arboleda. Tínhamos o segundo jogo como titular de Tapia e Dinenno, porque Ferreirinha tem uma lesão. São todas situações suportadas pelo grupo, daqueles que estão jogando ultimamente. Sabino, Cédric, Enzo, Pablo Maia, Rodriguinho", afirmou o argentino.

"Essa vitória fala do grupo. É um grupo forte, com vontade, que se sacrifica um pelo outro. Para mim, foi mais que uma vitória. Acho que esse grupo pode jogar muitas vezes muito bem, e talvez não seja suficiente e às vezes não alcança os resultados, mas vamos lutar. É como uma família. O que vai acontecer, não sei. Mas todos ajudam todos. Wendell acabou com uma problema, voltava de uma lesão. Durante o jogo sentiu uma lesão, e terminou jogando. É um grupo fantástico, com muita vontade de continuar assim", prosseguiu.

Por falar em esforço e trabalho, Crespo também valorizou a postura de Juan Dinenno. A chegada do atacante foi vista com desconfiança por parte da torcida do São Paulo. Neste domingo, entretanto, o argentino enfim conseguiu desencantar e marcou o gol do triunfo tricolor.

O centroavante argentino, inclusive, se emocionou após balançar as redes pela primeira vez no Morumbis. Crespo citou a concorrência do camisa 19, mas deixou claro que o jogador vinha trabalhando para marcar.

"Juan [Dinenno] trabalha muito. Voltar [de lesão], pegar ritmo... Estamos no São Paulo, encontrar lugar aqui não é fácil. Porque, se você for ver, Luciano joga bem, André Silva vinha jogando bem, Rigoni entrou muito bem, Tapia jogou bem. Já vendemos o Henrique, ele estava jogando bem. Sabemos a realidade. É um grupo que sabe apoiar aqueles que estão jogando um pouco menos, porque a força está no grupo, que tem muita vontade. E todos têm coragem para jogar, um ajuda o outro. É muito mais fácil chegar em um grupo assim", disse.

O São Paulo, agora, passa a focar na disputa das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor enfrenta a LDU-EQU em busca de uma vaga na semifinal. O primeiro duelo acontece já nesta quinta-feira em solo equatoriano, mas Crespo evitou fazer qualquer projeção sobre o confronto.

"Amanhã começo a ver a LDU. Até hoje, foi o Botafogo, amanhã será a LDU. Como vamos fazer e o que vamos tentar fazer, amanhã começo a pensar", concluiu Crespo.

Situação na tabela do Brasileiro

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de perder para o Cruzeiro na última rodada. O Tricolor paulista permaneceu na sétima posição em razão dos critérios de desempate, mas colou de vez no G6, igualando os 35 pontos do Botafogo.

São Paulo: sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)