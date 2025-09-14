São Paulo tem reestreia de Rafael Tolói contra o Botafogo; veja escalações

São Paulo e Botafogo estão escalados para o jogo que acontece às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª do Brasileirão. O zagueiro Rafael Tolói, apresentando nesta semana como reforço, fará sua reestreia pelo Tricolor.

A equipe de Hernan Crespo vai a campo com: Rafael; Rafael Toloi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo Diaz; Dinenno e Tapia.

Arboleda e Marcos Antônio, recuperados de lesão, são as novidades no banco de reservas. Rigoni também começa no banco e pode fazer sua reestreia na equipe.

Já o Botafogo de David Ancelotti está escalada com: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Newton, Allan e Danilo; Jeffinho, Savarino e Chris Ramos.

As equipes estão bem próximas na tabela de classificação. O São Paulo é o 7º colocado com 32 pontos, enquanto o Botafogo é o 6º com 35.