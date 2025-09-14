Crespo lamenta lesões de laterais e elogia São Paulo: 'Grupo fantástico'

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, Hernan Crespo, técnico do São Paulo, falou sobre as lesões de Enzo Díaz e Wendell no confronto e elogiou o Tricolor como grupo.

O que aconteceu

O treinador comentou a saída do ala argentino, que começou o embate e foi substituído pelo brasileiro, que também sentiu durante a partida.

Acho que foi uma contusão (Enzo Díaz), mas depois talvez vamos fala com o doutor. Eu sabia que ele tinha problemas, porque já sentiu, acho que foi uma contusão. Wendell se lesionou, ele voltou e sentiu o músculo adutor um pouco mais rígido. Ele tinha que estar lá, e sempre há riscos. O campo não estava muito legal, não sei o que aconteceu. Não era regular, não era como gostam de jogar. Não é culpa do campo, não estou falando disso. Mas ele jogou com muito sacrifício, com muito coração, e se manteve firme até o fim. Ele ainda sentia dor, mas vamos ver. Esperamos que não seja grave. Hernan Crespo

Díaz deixou o gramado com dores no tornozelo esquerdo, e já no banco de reservas iniciou o tratamento com gelo. Com apenas um minuto do segundo tempo, Wendell entrou no lugar do argentino e finalizou o confronto sentindo incômodo na coxa esquerda.

Apesar de lamentar as lesões, Crespo elogiou o grupo e o sacrifício feito pelos atletas entre si, voltando a citar Wendell como exemplo da equipe.

Eles são um grupo fantástico, de pessoas fantásticas, atletas que se sacrificam pelo outro, muito generosos. Esta vitória fala por si. É um grupo forte, com determinação. Para mim, foi mais do que uma vitória. Vamos lutar. Vemos o grupo como uma família. Todos se ajudam. Wendell, que tinha um problema, também deu uma aula, e durante o jogo, ele sentiu e estava lá, continuando a lutar. Então, é um grupo fantástico, com uma forte vontade de continuar assim.

O São Paulo volta os olhares para o confronto contra a LDU pela Libertadores nesta semana. O duelo de ida das quartas de final é na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Equador.