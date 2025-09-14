Topo

CRB x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

14/09/2025 20h04

CRB e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo

  • TV por assinaturaESPN

  • Streaming: Disney+

Como o CRB chega para o confronto

O CRB deseja voltar a vencer na Série B após perder para o Cuiabá na última rodada, por 1 a 0, na Arena Pantanal. O time alagoano ocupa a 12ª posição na tabela, com 34 pontos, oito a mais que o América-MG, primeiro time dentro do Z4, e sete a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G4.

Como o Amazonas chega para o confronto

Já o Amazonas busca vencer o CRB para se recuperar na Série B. A equipe amazonense perdeu os últimos dois jogos e amarga a 19ª colocação, com 24 pontos conquistados, cinco a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentam apenas três vezes na história. São dois empates e uma vitória do Amazonas, que marcou três gols contra apenas um do CRB. No último embate, os times ficaram no 1 a 1.

Estatísticas

CRB na Série B

  • 12ª posição (10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas)

  • 26 gols marcados

  • 23 gols sofridos

  • Artilheiro: Thiaguinho (5 gols)

Amazonas na Série B

  • 19ª posição (5 vitórias, 9 empates e 11 derrotas)

  • 26 gols marcados

  • 37 gols sofridos

  • Artilheiro: Kevin Ramírez (7 gols)

Prováveis escalações

CRB

Matheus; Weverton, Henri, Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher, Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, BArcelo e Dadá Belmonte.

Técnico: Eduardo Barroca.

Amazonas

Lopes; Vieira, Coelho e Fabiano; Domingos, Vásquez, Luan Silva, Erick Varão, Tavares e Ramírez; Henrique Almeida.

Técnico: Márcio Zanardi

Ficha Técnica

Jogo: CRB x Amazonas

Campeonato: 26ª rodada da Série B

Data: 15 de setembro de 2025, segunda-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Onde assistir: ESPN e Disney+

