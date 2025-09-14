CRB x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
CRB e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).
Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o CRB chega para o confronto
O CRB deseja voltar a vencer na Série B após perder para o Cuiabá na última rodada, por 1 a 0, na Arena Pantanal. O time alagoano ocupa a 12ª posição na tabela, com 34 pontos, oito a mais que o América-MG, primeiro time dentro do Z4, e sete a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G4.
Como o Amazonas chega para o confronto
Já o Amazonas busca vencer o CRB para se recuperar na Série B. A equipe amazonense perdeu os últimos dois jogos e amarga a 19ª colocação, com 24 pontos conquistados, cinco a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentam apenas três vezes na história. São dois empates e uma vitória do Amazonas, que marcou três gols contra apenas um do CRB. No último embate, os times ficaram no 1 a 1.
Estatísticas
CRB na Série B
- 12ª posição (10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas)
- 26 gols marcados
- 23 gols sofridos
- Artilheiro: Thiaguinho (5 gols)
Amazonas na Série B
- 19ª posição (5 vitórias, 9 empates e 11 derrotas)
- 26 gols marcados
- 37 gols sofridos
- Artilheiro: Kevin Ramírez (7 gols)
Prováveis escalações
CRB
Matheus; Weverton, Henri, Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher, Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, BArcelo e Dadá Belmonte.
Técnico: Eduardo Barroca.
Amazonas
Lopes; Vieira, Coelho e Fabiano; Domingos, Vásquez, Luan Silva, Erick Varão, Tavares e Ramírez; Henrique Almeida.
Técnico: Márcio Zanardi
Ficha Técnica
Jogo: CRB x Amazonas
Campeonato: 26ª rodada da Série B
Data: 15 de setembro de 2025, segunda-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Onde assistir: ESPN e Disney+