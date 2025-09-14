Corinthians vence o Cruzeiro em Itaquera e conquista o hepta do Brasileirão feminino
Pela sétima vez - a quinta seguida - em sua história, o Corinthians é o campeão do Campeonato Brasileiro feminino. Após o empate em 2 a 2 na ida, o Timão venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. O gol do título alvinegro foi marcado por Thais Ferreira, no segundo tempo.
É o sétimo título do Corinthians na competição. Antes, o Timão havia conquistado o troféu em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O Cruzeiro, que havia feito a melhor campanha da primeira fase desta edição, buscava seu primeiro campeonato.
Resumo do jogo
Primeiro Tempo
Atuando em casa, o Corinthians começou pressionando o Cruzeiro, o que gerou bons lances no ataque, mas sem gols.
O Cruzeiro assustou pela primeira vez aos 34 minutos. Após uma cobrança de bola parada, a oportunidade apareceu para Gaby Soares. A jogadora da Raposa finalizou da entrada da área e parou no travessão.
Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians voltou a aparecer com dois cabeceios de Gabi Zanotti. Porém, a camisa 10 do Timão não conseguiu direcionar as finalizações para o gol.
Segundo Tempo
O segundo tempo começou com o Corinthians abrindo o placar. Aos cinco minutos, Duda Sampaio finalizou e a goleira Camila defendeu. No rebote, Thaís Ferreira chutou sem deixar a bola cair no chão e marcou o primeiro gol do Timão na final.
O Cruzeiro não se deixou abalar e teve a chance do jogo aos 24 minutos do segundo tempo. A atacante Vanessa saiu cara a cara com Nicole, que fez uma bela defesa. No rebote, Byanca Brasil estava sozinha para marcar, mas chutou por cima do gol.
@rafaelribeirorio I CBF
Próximos jogos
Corinthians
Joga em casa contra o Juventude nesta quarta-feira, contra o Juventude, às 15h (de Brasília), pela Copa do Brasil feminina.
Cruzeiro
Encara o Araguari em casa no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro feminino.
? Resumo do jogo
?CORINTHIANS 1 x 0 CRUZEIRO?
? Competição: Final - Campeonato Brasileiro feminino A1 (2º jogo)
?? Local: Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 10h30 (de Brasília)
? Público: 41.130 torcedores
Arbitragem
Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Brigida Cirilo Ferreira
VAR: Rodrigo Nunes de Sá
Gols
? Thais Ferreira, aos 5? do 2ºT (Corinthians)