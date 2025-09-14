Corinthians vence o Cruzeiro em Itaquera e conquista o hepta do Brasileirão feminino

Pela sétima vez - a quinta seguida - em sua história, o Corinthians é o campeão do Campeonato Brasileiro feminino. Após o empate em 2 a 2 na ida, o Timão venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. O gol do título alvinegro foi marcado por Thais Ferreira, no segundo tempo.

É o sétimo título do Corinthians na competição. Antes, o Timão havia conquistado o troféu em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O Cruzeiro, que havia feito a melhor campanha da primeira fase desta edição, buscava seu primeiro campeonato.

Resumo do jogo

Primeiro Tempo

Atuando em casa, o Corinthians começou pressionando o Cruzeiro, o que gerou bons lances no ataque, mas sem gols.

O Cruzeiro assustou pela primeira vez aos 34 minutos. Após uma cobrança de bola parada, a oportunidade apareceu para Gaby Soares. A jogadora da Raposa finalizou da entrada da área e parou no travessão.

Na reta final do primeiro tempo, o Corinthians voltou a aparecer com dois cabeceios de Gabi Zanotti. Porém, a camisa 10 do Timão não conseguiu direcionar as finalizações para o gol.

Segundo Tempo

O segundo tempo começou com o Corinthians abrindo o placar. Aos cinco minutos, Duda Sampaio finalizou e a goleira Camila defendeu. No rebote, Thaís Ferreira chutou sem deixar a bola cair no chão e marcou o primeiro gol do Timão na final.

O Cruzeiro não se deixou abalar e teve a chance do jogo aos 24 minutos do segundo tempo. A atacante Vanessa saiu cara a cara com Nicole, que fez uma bela defesa. No rebote, Byanca Brasil estava sozinha para marcar, mas chutou por cima do gol.

Próximos jogos

Corinthians

Joga em casa contra o Juventude nesta quarta-feira, contra o Juventude, às 15h (de Brasília), pela Copa do Brasil feminina.

Cruzeiro

Encara o Araguari em casa no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro feminino.

?CORINTHIANS 1 x 0 CRUZEIRO?

? Competição: Final - Campeonato Brasileiro feminino A1 (2º jogo)

?? Local: Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 10h30 (de Brasília)

? Público: 41.130 torcedores

Arbitragem

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia



Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Brigida Cirilo Ferreira



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Gols

? Thais Ferreira, aos 5? do 2ºT (Corinthians)