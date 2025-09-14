Zagueira resolve, Corinthians bate Cruzeiro e leva 7º Brasileirão feminino

O Corinthians é heptacampeão do Brasileirão Feminino. Após empate em 2 a 2 no jogo de ida, as Brabas contaram com uma lotada Neo Química Arena para vencer o Cruzeiro por 1 a 0 e garantir — pela sexta vez consecutiva — o título nacional.

Corinthians e Cruzeiro foram para cima desde o primeiro minuto, e a melhor chance foi das mineiras. Em partida aberta e faltosa, as duas equipes buscaram o gol, e Gaby Soares foi quem chegou mais perto, mas acertou o travessão.

Já no segundo tempo, coube à zagueira Thais Ferreira abrir o marcador e balançar a Neo Química Arena. A defensora deu uma de 'camisa 9' e, livre dentro da área, movimentou o marcador e abriu a contagem regressiva rumo ao heptacampeonato.

E a festa flertou com o recorde de maior público brasileiro no futebol feminino. Ao todo, 41.130 torcedores compareceram ao estádio para o segundo jogo da final, enquanto o recorde, que também pertence ao Corinthians, é de 44.136 pagantes.

Desencantou na final

Thais Ferreira garantiu o heptacampeonato brasileiro para o Corinthians, mas foi a primeira fez que ela marcou pelo clube paulista. A zagueira chegou ao Alvinegro nesta temporada e aproveitou uma brecha no meio da área para, em seu 25º compromisso pelo Corinthians, desencantar.

Apesar do "debute" pelo Corinthians, a defensora está acostumada a mandar a bola no fundo da redes. Na passagem pelo Palmeiras (2019 a 2022), Thais marcou 14 vezes ao longo de 109 partidas. Ao todo, são 24 gols na carreira, em 227 confrontos. Além do rival paulista, Ferreira também defendeu Tenerife (ESP), Osasco Audaz e Ponte Preta.

Gols e lances importantes

Bombardeio alvinegro, mas com pontaria descalibrada. O Corinthians controlou as ações no início do jogo, ocupou o campo de ataque e deu muito trabalho para a zaga das Cabulosas. Aos 17 minutos, por exemplo, Jaqueline recebeu ótimo passe de Jhonson e finalizou em cima de Vitória Calhau. Na sequência, a própria Jaque cruzou para Gabi Zanotti, que mergulhou, mas cabeceou para fora.

Cruzeiro equilibrou e viu melhor chance parar no travessão. As mineiras ajustaram a marcação e cresceram no setor ofensivo. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Byanca Brasil cobrou falta com um levantamento para a área. Isabela cabeceou em cima de Vitória Calhau, que tocou de lado. Marília rolou para trás, Gaby Soares chutou cruzado de canhota e carimbou o travessão.

Zagueira não perdoou, e Corinthians saiu na frente. Aos 4 minutos do segundo tempo, Duda Sampaio pegou rebote na segunda trave após levantamento de Tamires, chutou cruzado, e Camila Rodrigues espalmou para o meio. Thais Ferreira pegou a sobra completamente livre e estufou a rede.

Byanca Brasil teve a bola do empate, mas mandou longe do gol. Aos 23 minutos do segundo tempo, Vanessinha recebeu de Isabela pelo lado direito da área, chutou cruzado, e Nicole espalmou. No rebote, Byanca Brasil encheu o pé e mandou por cima do gol aberto. A arbitragem, porém, marcou impedimento da camisa 10.

Corinthians foi para cima em busca do segundo gol, mas levou um susto no último lance. As Brabas não diminuíram o ritmo após o primeiro gol e deram trabalho para a goleira Camila até os acréscimos. Mas, aos 51 minutos do segundo tempo, Sochor cruzou da ponta direita, Letícia Ferreira recebeu completamente livre na segunda trave e chapou para fora, desperdiçando chance levar a final para a disputa de pênaltis. Na sequência, os Brabas soltaram o grito.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Competição: final do Brasileirão feminino

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e horário: 14 de setembro de 2025, às 10h30 (de Brasília)

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Brígida Cirilo Ferreira

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Paloma Maciel (Cruzeiro); Duda Sampaio (Corinthians); Jhonson (Corinthians); Tamires (Corinthians)

Gols: Thais Ferreira (Corinthians), aos 4 minutos do segundo tempo

Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Jaqueline, Dayana Rodríguez (Vic Albuquerque), Duda Sampaio (Letícia Monteiro), Andressa Alves (Yayá) e Tamires; Gabi Zanotti (Ariel Godoi) e Jhonson (Gi Fernandes). Técnico: Lucas Piccinato

Cruzeiro: Camila Rodrigues; Paloma Maciel (Miriã), Isa Haas e Vitória Calhau; Isabela, Bedoya, Pri Back (Letícia Ferreira), Gaby Soares (Sochor) e Gisseli (Letícia Alves); Marília (Vanessinha) e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias