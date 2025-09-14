Corinthians mantém hegemonia no feminino e 'alcança' masculino em 7 anos

Topo

O Corinthians chegou ao sétimo título do Brasileirão feminino Imagem: Rebeca Reis/CBF
O Corinthians chegou, hoje, ao hexacampeonato consecutivo do Brasileirão feminino, manteve a hegemonia na modalidade e, de quebra, igualou o número de taças do masculino.

O que aconteceu

Com o triunfo sobre o Cruzeiro, as Brabas chegaram a sete títulos do Brasileirão feminino, conquistados em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Lotando a Neo Química Arena em mais uma final, o time de Lucas Piccinato manteve sua hegemonia na modalidade. Esta é a 21ª taça do Corinthians, que conta com um time profissional feminino desde 2016.

As Brabas ainda igualaram, em apenas sete anos, o número de Brasileirões conquistados pelo time masculino. O Alvinegro precisou de 27 anos para chegar ao heptacampeonato. Os títulos do masculino vieram em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

O time, porém, não terá muito tempo para comemorar e volta a campo já na quarta-feira, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians encara o Juventude, no Parque São Jorge, às 15h (de Brasília).

As Brabas também estão na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. Este ano, elas perderam a final da Supercopa do Brasil, nos pênaltis, para o São Paulo.

