Com vitória de Fonseca, Brasil fecha duelo contra Grécia na Davis

14/09/2025 15h32

O Brasil fechou o confronto contra a Grécia pelo grupo 1 da Copa Davis de tênis. Neste domingo, as vitórias de João Fonseca e da dupla Rafael Matos e Marcelo Melo asseguraram o triunfo brasileiro na cidade de Atenas, capital grega.

Depois de uma vitória para cada lado no sábado, João Fonseca alcançou um resultado categórico para sua carreira: derrotou Stefanos Tsitsipas, ex-top 10 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.

Vitória nas duplas

Rafael Matos e Marcelo Melo superaram Aristotelis Thanos e Petros Tsitsipas neste domingo, pelo terceiro jogo da disputa entre Brasil e Grécia no Grupo Mundial I da Copa Davis. A dupla brasileira venceu no piso duro por 2 sets a 0, ambos com parciais de 6/2, em 1h13.

Com o resultado, o Brasil passa a ter vantagem de 2 a 1 sobre a Grécia na disputa. Antes desta vitória, João Fonseca havia vencido Stefanos Sakellaridis, porém Thiago Wild acabou derrotado por Stefanos Tsitsipas.

