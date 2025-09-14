Com vitória de Fonseca, Brasil fecha duelo contra Grécia na Davis
O Brasil fechou o confronto contra a Grécia pelo grupo 1 da Copa Davis de tênis. Neste domingo, as vitórias de João Fonseca e da dupla Rafael Matos e Marcelo Melo asseguraram o triunfo brasileiro na cidade de Atenas, capital grega.
Depois de uma vitória para cada lado no sábado, João Fonseca alcançou um resultado categórico para sua carreira: derrotou Stefanos Tsitsipas, ex-top 10 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.
Vitória nas duplas
Rafael Matos e Marcelo Melo superaram Aristotelis Thanos e Petros Tsitsipas neste domingo, pelo terceiro jogo da disputa entre Brasil e Grécia no Grupo Mundial I da Copa Davis. A dupla brasileira venceu no piso duro por 2 sets a 0, ambos com parciais de 6/2, em 1h13.
Com o resultado, o Brasil passa a ter vantagem de 2 a 1 sobre a Grécia na disputa. Antes desta vitória, João Fonseca havia vencido Stefanos Sakellaridis, porém Thiago Wild acabou derrotado por Stefanos Tsitsipas.