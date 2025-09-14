Com gol nos acréscimos, Bragantino cede empate ao Sport no Brasileiro
Red Bull Bragantino e Sport empataram na manhã deste domingo, por 1 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha foi o responsável pelo gol do time da casa no Estádio Cicero de Souza Marques, enquanto Derik Lacerda empatou pelo time pernambucano já nos acréscimos.
Situação da tabela
Com a igualdade, o Bragantino permanece na oitava colocação com 31 pontos, quatro de diferença para o Botafogo, que abre o G6. O Sport, por sua vez, fica com 11 pontos na lanterna do Brasileiro.
Os gols do jogo
O primeiro gol da partida saiu aos 12 minutos da segunda etapa. Nathan Mendes caiu dentro da área após um toque de Léo Pereira e, após revisão do VAR, Anderson Daronco sinalizou pênalti.
Eduardo Sasha foi para a cobrança e bateu firme no meio do gol para estufar as redes pelo Bragantino.
Somente aos 48 do segundo tempo o Sport conseguiu o empate. Romarinho levantou a bola na área e a defesa do Bragantino se atrapalhou, o que resultou em uma sobra para Derik Lacerda, que finalizou para deixar tudo igual.
? Resumo do jogo
? RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 SPORT ?
? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Cicero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 11h (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Gabriel e Rodríguez (Bragantino); Lucas Lima, Pedro Augusto e Ramon Menezes (Sport)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco
- Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Gols
- ? Eduardo Sasha, aos 12? do 2ºT (Bragantino)
- ? Derik Lacerda, aos 48? do 2ºT (Sport)
?Red Bull Bragantino
Cleiton; Nathan (Hurtado), Pedro Henrique, Rodriguez e Vanderlan; Ramires (Matheus Fernandes) e Gabriel; Laquintana (Mosquera), Jhon Jhon e Lucas Barbosa (Fernando); Sasha (Vinicinho).
Técnico: Fernando Seabra
? Sport
Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Thyere, Menezes e Victor Hugo (Kevyson); Rivera e Pedro Augusto (Romarinho); Zé Lucas (Matheusinho), Lucas Lima e Léo Pereira (Barletta); Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista
Próximos jogos
Red Bull Bragantino
- Enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no próximo domingo.
Sport
- Joga contra o Corinthians, também pela 24ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro, às 17h30, no domingo.