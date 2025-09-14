Com ajustes, Alex Poatan prevê versão "10% melhor" para revanche contra Ankalaev

Em março desta temporada, na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira foi superado na decisão unânime dos juízes e perdeu o posto de campeão dos meio-pesados (93 kg). Sete meses depois, 'Poatan' terá a oportunidade de dar o troco no wrestler russo e recuperar o cinturão da categoria. E para isso, o striker brasileiro trabalha para apresentar uma versão aprimorada na revanche entre os dois.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Poatan ressaltou que tem ajustado alguns detalhes em seu jogo para chegar no dia 4 de outubro, data do UFC 320, com um ganho de desempenho de cerca de 10%. A margem de evolução, segundo o próprio, será o suficiente para derrotar Ankalaev. A menos de um mês para a revanche, o ex-campeão do Ultimate, embaixador da 'Stake Brasil', já passou a alfinetar o russo, questionando sua relevância dentro da organização.

"Quero estar 10% a mais do que eu estava ali (naquela luta). Para mim, já é (suficiente). Não estava com uma boa performance. As pessoas às vezes criticam e julgam, mas se eu não tivesse todos esses resultados e fizesse a luta com o Ankalaev, talvez seria uma luta legal. Mas comparando com as outras que já fiz, aí se torna uma luta chata. Se eu estiver ali 10% a mais do que estava naquela noite, por mim está perfeito. Vou estar mais (que 10% melhor), mas se estiver 10% para mim já está bom. Com as correções que venho fazendo, que não são muitas", analisou o striker paulista.

Trilogia improvável

Caso se vingue no UFC 320 e dê o troco em Ankalaev, Poatan empataria o placar no retrospecto direto contra o russo. E apesar do equilíbrio teoricamente apontar para uma eventual revanche, ao melhor estilo 'tira-teima', o brasileiro basicamente descarta tal cenário. Recentemente, Alex afirmou que a própria entidade não tem interesse em promover um terceiro confronto entre os dois caso Magomed seja superado na revanche. E, caso perca novamente para o recente algoz, Poatan possivelmente flertaria com a possibilidade de subir para os pesos-pesados.

