COB e ABCD levam projeto de educação antidopagem aos Jogos da Juventude

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) e a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) firmaram parceria para levar aos Jogos da Juventude 2025, em Brasília, uma ação inédita de conscientização sobre a importância do jogo limpo no esporte.

Durante o evento, atletas e treinadores terão acesso à "Estação ABCD", um estande interativo que reproduz a rotina de um controle antidopagem, com áreas de recepção, processamento de amostras e coleta. O espaço ficará aberto também para familiares e equipes de apoio, com linguagem acessível e atividades práticas.

A ideia foi trazer uma atividade eficiente, que de fato os atletas e os treinadores pudessem vivenciar a antidopagem. Além disso, temos as palestras dentro das competições para que esse assunto faça parte do dia a dia de cada atleta, já que nessa faixa etária eles começam a ser testados internacionalmente Sebastian Pereira, gerente executivo de Educação, Fomento e Infraestrutura do COB

Entre as ações previstas estão jogos de memória, quiz sobre substâncias proibidas, distribuição de materiais informativos e até a presença do mascote ABCDog, para atrair o público mais jovem.

Para a presidente da ABCD, Adriana Taboza, a parceria chega em momento estratégico: "Estamos diante da nova geração do esporte brasileiro. É fundamental que esses atletas entendam, desde o início de suas trajetórias, a importância do jogo limpo e da responsabilidade de cada um no combate à dopagem."

Cenário global e nacional

Dados reforçam a relevância da iniciativa. Em pesquisa com atletas de base nos Jogos Escolares, no Brasil, 0,5% admitiram uso de esteroides anabolizantes, enquanto 1,7% declararam utilização de estimulantes ou hormônios.

No cenário internacional, o relatório Operação Refúgio, da Agência Mundial Antidopagem (WADA), identificou mais de 1.500 testes positivos entre menores de idade desde 2012, em países como Rússia, Índia e China. Substâncias como anabolizantes, estimulantes e diuréticos aparecem com frequência nesses resultados.

No Brasil, mesmo sem dados públicos recentes e detalhados sobre casos em atletas menores de 18 anos, a preocupação levou à criação da Lei 14.806/2024, que obriga a inclusão de alertas em rótulos, bulas e propagandas de medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem. A medida busca reduzir os riscos de doping acidental, inclusive entre jovens atletas.

A expectativa do COB é de que a ação vá além dos Jogos da Juventude. "O nosso sentimento é que isso seja o início de uma integração não só entre ABCD e o Comitê Olímpico, mas também com as confederações. E que seja uma realidade para todos, porque o futuro é esse: cada vez mais atletas de destaque sendo controlados", conclui Sebastian