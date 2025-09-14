City vence clássico de Manchester, se reabilita na Premier League e aprofunda crise do United

O City venceu o clássico de Manchester neste domingo por 3 a 0, gols de Phil Foden e Haaland (2), se reabilitou na Premier League após duas derrotas consecutivas e aprofundou ainda mais a crise do rival United. Após quatro rodadas, os dois times estão em posições intermediárias na classificação: o City está na nona posição, com 6 pontos, e o United é o 12º, com 4.

Fazia muito tempo que o tradicional clássico não reunia os dois times em posições tão ruins no campeonato. O mandante City iniciou a partida na 16ª posição, enquanto o United era o 11º. A última vez que o confronto teve as duas equipes na metade inferior da classificação do Inglês foi no empate em 1 a 1 em fevereiro de 1990, quando o City era o 14º, e o United, 17º.

Insatisfeito com o desempenho sua equipe, o técnico do City, Pep Guardiola, promoveu seis mudanças em relação ao time que perdeu para o Brighton há duas semanas. Donnarumma, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly, Phil Foden e Doku entraram nos lugares de Trafford, Matheus Nunes, Stines, Ait-Nouri, Oscar Bobb e Marmoush.

E algumas dessas substituições foram essenciais na construção da vitória. Phil Foden marcou, de cabeça, aos 18 minutos do primeiro tempo, após jogada individual de Doku pelo lado direito. O ponta belga também foi o responsável pela assistência do segundo gol, marcado por Haaland, aos 8 minutos do segundo tempo.

O norueguês voltou a marcar, aos 23, ao finalizar um contra-ataque fulminante. Os visitantes perderam a bola quando o time estava todo posicionado no ataque. Bernardo Silva foi rápido e lançou Haaland, que partiu do campo do City e tocou na saída do goleiro Bayindir. Com 5 gols, o atacante se isolou no topo da artilharia da Premier League.

Ruben Amorim, técnico português do United, também mexeu bastante em sua equipe, mas três de suas quatro alterações foram provocadas por lesões. O time pouco ameaçou o goleiro Donnarumma, que fez uma grande defesa em finalização cruzada de Mbeumo.

Sem vaga nas copas europeias, após péssima campanha na temporada passada, o Manchester United foi eliminado na estreia da Copa da Liga Inglesa pelo Grimsby Town, time da quarta divisão inglesa, por 12 a 11 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 arrancado nos momentos finais do jogo. Com 31 jogos na Premier League pelo United, Amorim acumula 16 derrotas, 7 empates e apenas 8 vitórias.

Na próxima rodada, o City disputa o clássico com o Arsenal, em Londres, no domingo. Antes do time de Guardiola estreia na Champions League, em casa, contra o Napoli na quinta-feira. Já o United recebe o Chelsea no sábado, no Old Trafford. A dúvida é se Amorim estará no banco comandando o time.